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Меркель заявила, что ЕС не будет полагаться на российский газ — Bloomberg

08 февраля 2019, 19:09  •  57 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что импорт сжиженного газа (СПГ) является частью диверсификации поставок и залогом энергетической безопасности ЕС. Брюссель и европейские столицы, считает она, не могут полагаться исключительно на российский газ, идущий по трубам, пишет Bloomberg.
"Если мы желаем диверсифицировать (поставки газа), Германия должна построить терминал для принятия сжиженного природного газа. Это значит, что мы ни при каких обстоятельствах не будем зависеть от одной лишь России", — заявила Меркель, выступая в Братиславе, столице Словакии.
К этому федеральный канцлер добавила: "Но даже во время холодной войны Россия была источником газа, и им она останется. При этом нам не потребуется отказываться от нашей энергетической независимости".
Напомним, что ранее Франция и Германия вступили в конфликт в связи со стороительством газопровода "Северный поток — 2". Из-за данных разногласий президент Франции Эмманюэль Макрон даже отменил свою поездку в Мюнхен, где он должен был встретиться с Меркель, чтобы выступить с совместным обращением.

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