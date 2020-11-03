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Меркель закрыла всё: в Германии введён строжайший карантин
03 ноября 2020, 06:05 • 43 • В мире
В Германии со 2 ноября начал действовать повторный строжайший карантин. Его ввели по указу канцлера Ангелы Меркель из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19. В стране закрыли практически всё, кроме школ и ряда магазинов.
С сегодняшнего дня в Германии не работают никакие развлекательные заведения, а также общепит. Рестораны, бары, кинотеатры, фитнес-центры закрыты. Часть магазинов также закрылась.
Как говорится в официальном заявлении Ангелы Меркель, такие строгие ограничения будут действовать как минимум до конца осени.
Ряд запретов коснулся и простых граждан: им запрещено собираться компаниями больше чем по 10 человек. Отели смогут принимать гостей только в исключительных случаях, например, если человек находится в городе с деловым визитом.
По мнению немецкого канцлера, повторный локдаун нужен для избежания коллапса системы здравоохранения в стране. Правда, жители всё равно недовольны властями: часть переживает за свой бизнес, который едва оправился после первого карантина, другая часть считает, что принятых мер недостаточно и нужно закрыть также школы и детские сады, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Подобная ситуация наблюдается по всей Европе: карантин ужесточён в Италии, Франции и Испании. В последней даже дошло до комендантского часа.
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