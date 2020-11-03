Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / В мире

Меркель закрыла всё: в Германии введён строжайший карантин

03 ноября 2020, 06:05  •  43 • В мире
В Германии со 2 ноября начал действовать повторный строжайший карантин. Его ввели по указу канцлера Ангелы Меркель из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19. В стране закрыли практически всё, кроме школ и ряда магазинов.
С сегодняшнего дня в Германии не работают никакие развлекательные заведения, а также общепит. Рестораны, бары, кинотеатры, фитнес-центры закрыты. Часть магазинов также закрылась.
Как говорится в официальном заявлении Ангелы Меркель, такие строгие ограничения будут действовать как минимум до конца осени.
Ряд запретов коснулся и простых граждан: им запрещено собираться компаниями больше чем по 10 человек. Отели смогут принимать гостей только в исключительных случаях, например, если человек находится в городе с деловым визитом.
По мнению немецкого канцлера, повторный локдаун нужен для избежания коллапса системы здравоохранения в стране. Правда, жители всё равно недовольны властями: часть переживает за свой бизнес, который едва оправился после первого карантина, другая часть считает, что принятых мер недостаточно и нужно закрыть также школы и детские сады, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Подобная ситуация наблюдается по всей Европе: карантин ужесточён в Италии, Франции и Испании. В последней даже дошло до комендантского часа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 07:10
Трамп разоблачил американских врачей, попутно оказав Германии медвежью услугу
02 ноября 2020, 20:00
Доктор Мясников рассказал о самой большой загадке пандемии: "Посмотрите на Москву"
02 ноября 2020, 10:50
Президент Бразилии поделился альтернативным взглядом на пандемию и вновь удивил мир
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге
02 ноября 2020, 23:35
Проводится полицейская операция: что известно о стрельбе в центре Вены
02 ноября 2020, 19:55
Подвешенное голосование: почему Байден заявил о намерении не позволить Трампу «украсть» итоги выборов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
29 октября 2020, 16:05
Полиция в США испугалась толпы грабителей, куда в одиночку кинулся русский - чтобы отбить своё
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.