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Меркель заклевали волнистые попугаи - фото

24 сентября 2021, 20:15  •  110 • Политика
Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Глава немецкого кабмина прощается со своим креслом в окружении пернатых
Покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель дала себе волю расслабиться в ходе посещения птичьего парка земли Мекленбург-Передняя Померания. Там главу кабмина окружила стайка волнистых попугаев, которые не постеснялись приземлиться на руки и голову лидера немцев. Об этом написали в Spiegel.
Отмечается, что в парке Марлоу всегда собранная и мало выражающая эмоций, как веселость, так и гнев, фрау Меркель здесь не стала заботиться об этикете и была чрезвычайно открыта.
Она позволяла птичкам Лори порхать вокруг себя, одна приземлилась ей на голову, другие сели на плечи и руки. Меркель в этот момент держала небольшие бумажные стаканчики с нектаром из высушенной пыльцы, фруктозы, зерна и воды. Волнистые попугаи тоже проявили доверие и позволили уходящему главе правительства накормить их просом, говорится в статье.
В СМИ попали яркие фотографии и парка. На одном снимке действительно можно увидеть, как фрау Меркель прямо светится от счастья так контактировать с птичками. Однако на другом фото, который уже стал в интернет-пространстве мемом, канцлер выглядит то ли удивленной, то ли напуганной, то ли в состоянии дикого восторга с широко открытым ртом.
"Судя по всему, ее прямо сейчас укусила птица", – предположил Der Spiegel.
Возможно, пишет издание, это выражение лица может обозначать реакцию на то, что срок ее полномочий сейчас заканчивается, и "ей больше не нужно нести бремя мира на своих плечах".
#AngelaMerkel today at a German aviary on her last official weekday in office. Whatever you think of her politics personally, you can't deny that she's been a very stable anchor for the world in difficult times. And whenever she laughs, you can always spot the child inside!

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