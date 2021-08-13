Меркель заедет в Россию перед встречей с Зеленским. Названа дата визита

Кабмин ФРГ назвал дату визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Судя по всему, политик намерена заехать в нашу страну перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, 22 августа канцлер Германии планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Однако, как уточнил сейчас кабмин ФРГ, по дороге, перед встречей с украинским лидером, Ангела Меркель заедет в Россию.

Визит в нашу страну запланирован за два дня до встречи с Зеленским - на 20 августа. В последний раз Ангела Меркель приезжала в Москву в январе прошлого года.

Ожидается, что канцлер проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако пока никаких деталей предстоящего визита не уточняется. Можно только предположить, что речь в том числе будет идти и об Украине, и о соблюдении Минских договорённостей в Донбассе, но детали программы будут известны только на следующей неделе.

К слову, это будет последний визит Ангелы Меркель в Россию в качестве канцлера Германии. Предстоящей осенью она покинет свой пост.