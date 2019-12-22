Меркель за газ и против Трампа: Германия обвинила США во вмешательстве в дела Европы

Немецкие власти осудили действия Соединённых Штатов, которые пытаются помешать запуску трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" при помощи новых санкций. Об этом заявили журналистам в Министерстве экономики ФРГ.

Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.

Более того, немецкая сторона обвинила американцев в грубом вмешательстве во внутренние дела Европы.

"Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", - цитирует заявление кабмина Ангелы Меркель ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в который заложены санкции против газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, компания Allseas вынуждена была приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода.

Сейчас власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.

Российский МИД также осудил попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Дипломаты напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.