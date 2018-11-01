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Меркель выступила за реформирование ВТО

01 ноября 2018, 21:24  •  20 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами в Киеве заявила, что ФРГ выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
 
Reuters
 

«Мы поддерживаем Всемирную торговую организацию, хотя мы думаем, что эта организация должна быть реформирована, так как она не имела никаких изменений в течение многих лет», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она добавила, что Германия следует правилам ВТО, но «не приветствует дополнительные таможенные меры».

Ранее Еврокомиссия представила предварительный план реформы ВТО. 

Эксперт Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость обновления организации.

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