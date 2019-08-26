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Меркель выступила за проведение переговоров Путина и Зеленского

26 августа 2019, 14:54  •  98 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в пользу проведения переговоров между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
 
© Global Look Press / РИА Новости
 

«Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом», — сказала она в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Биаррице.

Меркель назвала ситуацию вокруг Украины большой проблемой, призвав добиться прогресса по данному вопросу.

Ранее в Кремле констатировали «начало диалога между двумя президентами». 

Как отмечали в МИД Украины, прямые переговоры с Путиным являются новым подходом Зеленского.

19 августа Путин в ходе пресс-конференции подчеркнул, что контакты с Зеленским внушают «осторожный оптимизм».

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