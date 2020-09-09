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Меркель вынудили изменить позицию по "Северному потоку-2"
09 сентября 2020, 15:10 • 272 • Политика
Партнеры канцлера по коалиции диктуют свои условия
Глава правительства ФРГ Ангела Меркель вынуждена сдать назад в своем стремлении угодить противникам российского газопровода "Северный поток-2". Едва она допустила введение экономических санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, как ей пришлось быстро менять точку зрения.
Накануне в Берлин вернулись с летних каникул депутаты бундестага, и глава парламентской группы ХСС, партнера партии Меркель по коалиции, Александр Добринт ясно заявил – никакие меры по поводу Навального не должны иметь отношения к строящемуся газопроводу, сообщает World Economy.
Это стало настоящей бомбой для Меркель. Потому что накануне ей пришлось прислушаться к мнению зампредседателя ХСС Манфреда Вебера, который является активным противником "Северного потока-2". Он уже потребовал от Берлина и Брюсселя хотя бы заморозить реализацию проекта, пока не прояснится роль Москвы в отравлении Навального, и Меркель была вынуждена к нему прислушаться, чтобы не потерять правящее большинство.
Казалось, решение Германии отказаться от поддержки газопровода – дело решенное, но Добринт все изменил, поскольку "стоит в иерархической лестницы партии выше Вебера", пояснил в своем телеграм-канале политолог Александр Сосновский.
В результате на пресс-конференции 8 сентября Меркель пришлось признать, что она еще не определилась со своими взглядами на данную проблему, поэтому предпочитает не связывать вопросы о Навальном с "Северным потока-2".
Ранее эксперты нашли юридическую лазейку, которая позволяет инвесторам оставаться спокойными насчет судьбы "Северного потока-2".
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