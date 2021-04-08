Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула русским невыполнимое требование. Она заявила, что Россия должна перестать перемещать войска внутри страны.

С таким заявлением в четверг выступил кабмин Германии по итогам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Пресс-служба немецкого правительства подчеркнула, что Меркель "потребовала свернуть военное усиление" у границы с Украиной, чтобы достигнуть деэскалации ситуации.

Напомним, что в последние несколько недель украинские войска начали активно стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе и увеличили интенсивность обстрелов. Кроме того, украинская армия начала перебрасывать силы к границе с Крымом.

Россия тем временем начала масштабную проверку боеспособности войск, укрепила обороноспособность крымских частей и перебросила часть сил к границе с Украиной.

Некоторые эксперты отмечают, что Киев вполне может возобновить войну в Донбассе в надежде на поддержку США и НАТО. Все последние годы украинская армия получала от западных партнёров военную технику и вооружения. Только накануне стало известно о переброске американских и британских бронетранспортёров из Польши на Украину.