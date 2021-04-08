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Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
08 апреля 2021, 17:40 • 347 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула русским невыполнимое требование. Она заявила, что Россия должна перестать перемещать войска внутри страны.
С таким заявлением в четверг выступил кабмин Германии по итогам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Пресс-служба немецкого правительства подчеркнула, что Меркель "потребовала свернуть военное усиление" у границы с Украиной, чтобы достигнуть деэскалации ситуации.
Напомним, что в последние несколько недель украинские войска начали активно стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе и увеличили интенсивность обстрелов. Кроме того, украинская армия начала перебрасывать силы к границе с Крымом.
Россия тем временем начала масштабную проверку боеспособности войск, укрепила обороноспособность крымских частей и перебросила часть сил к границе с Украиной.
Некоторые эксперты отмечают, что Киев вполне может возобновить войну в Донбассе в надежде на поддержку США и НАТО. Все последние годы украинская армия получала от западных партнёров военную технику и вооружения. Только накануне стало известно о переброске американских и британских бронетранспортёров из Польши на Украину.
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