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Меркель выбирает нового преемника. Чем это грозит России
15 марта 2020, 08:35 • 145 • Аналитика
Февральский политический кризис в Германии привел к тому, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называли "мини-Меркель", решила покинуть кресло председателя правящей партии и отказаться от претензий на пост канцлера. На авансцену немецкой политики вышли три новых кандидата в преемники действующего главы правительства. О перспективах российско-германских отношений — в материале РИА Новости.
Общий язык
Нынешний канцлер Ангела Меркель — ключевая фигура в переговорах Москвы с Евросоюзом. Владимир Путин уважает и воспринимает этого собеседника всерьез, считают на Западе. Оба лидера в буквальном смысле говорят на одном языке: российский президент владеет немецким, а председатель Федерального правительства — русским. За пятнадцать лет совместной работы они стали понятны друг другу. Несмотря на разногласия, диалог между ними всегда получался конструктивным.
При этом Меркель не раз критиковали за "излишнее дружелюбие" по отношению к Путину. Хотя в русофилии ее обвинить сложно — по принципиальным вопросам позиция Берлина остается жесткой. После событий 2014 года Германия присоединилась к антироссийским санкциям. Большая часть экономических связей заморозилась, в сфере политики и культуры прогресс тоже небольшой. Однако важные контакты сохраняются. Берлин поддерживает проект "Северный поток — 2", призванный обеспечить поставки газа напрямую из России в Германию, в обход Украины. А одним из главных торгово-экономических партнеров России в условиях санкций остается крупнейшая федеральная земля в составе ФРГ — Бавария.
Как бы то ни было, с 2021 года российскому лидеру придется выстраивать диалог с новым канцлером, жизненный и профессиональный опыт которого не похож на путь предшественницы. При этом не стоит забывать, что немцы ориентируются на особые отношения с США, это их главный геополитический союзник.
Из преемников — в отставку
До недавнего времени ожидалось, что главой правительства станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимающая в нынешнем кабинете должность министра обороны. Несмотря на прозвище "мини-Меркель", соратница действующего канцлера давала понять, что по стопам предшественницы не пойдет. Например, миграционную политику Германии она планировала пересмотреть. А в отношении Москвы могла занять более жесткую позицию.
Но узнать, что принесла бы российско-германскому сотрудничеству новая фигура в Bundeskanzleramt, не суждено. В феврале 2020 года главе Минобороны пришлось подать в отставку с поста партийного лидера и отказаться от борьбы за кресло канцлера. Причина — скандал на выборах в Тюрингии, где представители респектабельных ХДС и Свободной демократической партии договорились о голосовании с "нерукопожатной" ультраправой партией "Альтернатива для Германии".
"Произошедшее непростительно, результат нужно отменить", — заявила тогда Меркель. Пересмотреть итоги выборов призвала также Крамп-Карренбауэр и подала в отставку. Нового лидера Христианско-демократического союза выберут 25 апреля.
Три кандидата
В конкуренцию за освободившееся место вступили три политика, и все они — сторонники укрепления трансатлантического партнерства и антироссйских санкций.
Моложе всех 59-летний соратник нынешнего канцлера Армин Лашет. Премьер-министр самой населенной федеральной земли, Северного Рейна — Вестфалии, работает с Меркель со времен ее первого правительства.
Лашет разделяет взгляды канцлера на сотрудничество с Россией, за что в Германии его называют "путинверштехер" — "понимающий Путина". После воссоединения Крыма с Россией он призывал не ударяться в антироссийскую истерию и продолжать диалог с Москвой. Лашет также не разделяет критику российского присутствия в Сирии.
В апреле 2018 года, когда началась кампания вокруг дела Скрипалей, он написал в Twitter: "Если вы заставляете почти все страны НАТО демонстрировать солидарность, разве не следует иметь надежные доказательства? Вы можете относиться к России так, как вам нравится, но я учился другим способам взаимодействия с государствами, когда изучал международное право".
В отличие от Лашета другой претендент на партийное лидерство, бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, — старый противник Меркель. В начале нулевых он боролся с канцлером за пост главы партии, но его политическая звезда тогда так и не взошла.
Мерц выступает резко против российского присутствия в Сирии. Москва, по его мнению, участвует в войне, а не пытается поддержать порядок в стране. В то же время он считает, что Западу нужно искать подходы к работе с Россией, хотя поведение Москвы "усложняет задачу".
Для третьего кандидата, Норберта Рётгена, Россия — особая тема. Он председатель комитета бундестага по внешней политике и в отношении Москвы занимает жесткую позицию. Особенно резко он высказывается о российском участии в сирийском конфликте. По его мнению, общаться с российским президентом в дружественном тоне бессмысленно, необходимо давить на него с помощью новых санкций. "До сих пор Путину не пришлось ничем платить за свою захватническую войну на стороне Асада", — высказывался Рётген.
Внутренняя политика прежде всего
По данным немецкой газеты Spiegel, самый популярный кандидат — Фридрих Мерц. На втором месте — Армин Лашет, Норберт Рётген замыкает тройку. При этом сложно сказать, кто из них в фаворитах лично у канцлера.
"Меньше всего она хочет видеть на своем месте Мерца, который ее критиковал жестче всех. Лашет — более приемлемый кандидат, но он идет в паре с министром здравоохранения Йенсом Шпаном, оппонентом Меркель в делах внутренней политики", — рассуждает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Кокеев.
В то же время опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что позиция всех трех кандидатов по российско-германскому сотрудничеству для немцев имеет второстепенное значение. Избирателей, отмечает Александр Кокеев, в первую очередь волнуют вопросы, связанные с пенсиями, социалкой и беженцами.
Эту оценку разделяет и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин: "Главная проблема в Германии — нулевой экономический рост, фиксируемый статистикой, инфляция евро, снижение объемов экспорта, ухудшение конъюнктуры на рынке труда".
Улучшение российско-германских связей будет означать увеличение товарооборота, однако для Москвы этот фактор важнее, чем для Берлина. "В российской структуре экспорта Германия занимает одно из ведущих мест, а в германской Россия не входит и в первую десятку, — отмечает эксперт. — Пророссийская позиция кандидата коснется в большей степени эмоций избирателей, связанных с Россией, например бывших соотечественников". Однако, по словам собеседника агентства, эта прослойка, хоть и многочисленная, судьбу выборов не решает.
Александр Кокеев тем временем подчеркивает, что, несмотря на различия в позициях кандидатов, Россия остается для Германии важным и ценным партнером. "Они все ведут линию на сохранение диалога, просто у кого-то позиция жестче", — указывает собеседник агентства.
И российские, и немецкие эксперты сходятся во мнении, что политика Берлина в отношении Москвы последовательна и резких поворотов не стоит ожидать. А баланс, который удавалось соблюдать Меркель, сохранится.
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