Меркель возвращается дать бой

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Вновь на мировой арене

Агентство Reuters сообщает, что Ангела Меркель рассматривает возможность участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в Давосе на следующей неделе, объединенным фронтом с французским лидером Эммануэлем Макроном. Два «М» намерены превратить Давос в место жаркой схватки с коллегой из Америки Дональдом Трампом.

Ранее ожидалось, что фрау Меркель, занятая сейчас созданием коалиционного правительства, пропустит ВЭФ. Причем, сделает это третий год подряд. Однако подписание предварительного соглашения о создании коалиции с левыми центристами из Социал-Демократической партии (SPD) в минувшую пятницу позволило канцлеру выкроить время для поездки в Альпы на встречу лидеров 60 стран и правительств, видных политиков, экономистов и финансистов, которая состоится 23-26 января. Ожидается в Давосе и появление президента США, который должен выступить в последний день Форума.

Появление Ангелы Меркель в Давосе станет сигналом того, что она возвращается на мировую арену после трехмесячного отсутствия. Напомним, после неубедительной победы на парламентских выборах в конце сентября прошлого года она держалась в тени, что дало основания некоторым СМИ как в Германии, так и за рубежом списать ее со счетов.

Почти лицом к лицу

Но встреча в Швейцарских Альпах может послужить и другой цели – позволить ей и Макрону, который должен выступать 24 января, за два дня до Трампа, подтвердить для всех их решимость реформировать ЕС после выхода Великобритании и защищать либеральные ценности от протекционизма Дональда Трампа.

Впрочем, высокопоставленные немецкие чиновники утверждают, что хотя шансы на приезд г-жи Меркель в Давос резко выросли, окончательное решение еще не принято. Они не исключают того, что она захочет дождаться окончания конференции SPD, которая пройдет в Бонне 21 января и на которой социал-демократы примут официальное решение о начале переговоров с христианскими демократами Меркель о создании правящей коалиции, чтобы только тогда принять окончательное решение о поездке.

Но даже если конфронтация состоится, то она будет носить заочный характер. Лицом к лицу ее участники едва ли встретятся, потому что Дональд Трамп приедет в Давос лишь в середине дня 25 января.

Год Трампа

За год, проведенный в Белом доме, президент Трамп ухитрился настроить против себя большую часть планеты, пишет Reuters. За это время он ухитрился сделать много: выйти из ТРР, из Парижского климатического соглашения, угрожает отменить ядерное соглашение с Ираном. Благодаря ему с новой силой разгорелся ряд международных конфликтов. Самый опасный из них – на Корейском полуострове.

При этом американский лидер продолжает писать и произносить скандальные вещи. Не далее, как, например, на прошлой неделе, он оскорбил страны третьего мира, назвав Гаити и африканские государства «странами из задницы».

«Подвиги» и «свершения» Дональда Трампа за один год в Белом доме можно перечислять еще долго. Не удивительно, что в швейцарской столице Берне в прошлую субботу собрались около пятисот человек, чтобы выступить против планов президента США приехать на ВЭФ.

Либеральное будущее или «американская мечта»

«На свете можно найти немного такого, что могло бы так успешно объединять страны, как неприязнь к Трампу и к тому, что он делает,- подчеркнул Йэн Бреммер, президент консалтинговой фирмы Eurasia Group и частый гость на ВЭФ.- Если в США его действия одобряют 40% американцев, то в Давосе - не больше 5%».

К слову, американские лидеры также, как Ангела Меркель, перестали жаловать Форумы в Давосе. Это будет первый приезд президента США после 2000 года. В том году в Давос приезжал Билл Клинтон. Трампа будет сопровождать многочисленная свита, состоящая из министра финансов Стива Мнучина, госсекретаря Рекса Тиллерсона, президентского зятя Джареда Кушнера и других высокопоставленных чиновников Администрации.

У Ангелы Меркель очень натянутые отношения с Дональдом Трампом, обвинившим ее во время своей избирательной кампании в том, что она разрушает Германию, впуская в страну сотни тысяч беженцев. Меркель после победы Трампа часто называют в западной прессе последней защитницей либерально-демократических ценностей. Появление в Елисейском дворце Эммануэля Макрона, проевропейского центриста, который так же, как Меркель защищает свободную торговлю и основывающиеся на мировых законах ценности, дал ей мощного союзника для конфронтации со США.

Наблюдатели ожидают очередного крупного успеха Эммануэля Макрона на международной арене. Он будет говорить не только об Европе, но попытается раскинуть «мантию свободного мира» под крылом Европы на форуме, тематика которого, ни много, ни мало — создание общего будущее для разделенного мира.

Если в этом походе к нему присоединится еще и фрау Меркель, которая, к слову, став канцлером, семь раз приезжала в Давос, то их суммарная сила многократно усилится, считает агентство Reuters. Впрочем, у Дональда Трампа тоже есть свой козырь: он едет продвигать в качестве будущего «американскую мечту». Разделение мира, в любом случае, будм тем самым не столько преодолено, сколько предемонстрировано.

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