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Меркель воспользовалась опытом Британии в деле "Новичка" - эксперт

12 сентября 2020, 00:00  •  61 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Heinrich/imago stock&people/www.globallookpress.com
Берлин уверен на 100% в виновности Москвы в отравлении активиста
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила пойти по стопам экс-премьера Великобритании Терезы Мэй в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а именно заручиться поддержкой Брюсселя и совместно с ЕС наказать Москву за якобы отравление активиста ядом из серии "Новичок". К такому выводу пришел известный немецкий политолог Александр Рар.
Он напомнил, что ровно такую же тактику избрала госпожа Мэй в 2018 г. после возможного отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
"Она тоже говорила, что надо общеевропейский ответ дать. Европа все время хочет выступать как единая на международной арене. А Россия - громадная страна", – сказал в интервью "Свободной прессе" эксперт.
По его словам, Берлин не хочет ничего предпринимать отдельно от Брюсселя, как и иметь отдельные конфликты с Москвой, а ситуацию с нашим активистом должен решить весь Евросоюз.
Однако в союзе есть страны-русофобы, поэтому ожидать от них адекватной реакции не стоит, а значит будет только хуже, считает Рар.
Также политолог отметил, что, как и в случае со Скрипалями, власти Германии не предоставили общественности доказательства отравления Навального смертельным и опасным химвеществом. Только разговоры и обвинения высшего руководства страны. В то время как Россия просит предъявить формулу якобы "Новичка", чтобы знать, с чем работать и вести следствие инцидента с активистом.
"Россия не отказывается, но хочет видеть доказательства, а Меркель и ее министры говорят, что им хватит тех доказательства, что они говорят, что они знают. Выдавать они ничего не будут. Это абсурд!" – подчеркнул эксперт.
Он сравнил происходящее в Берлине с делом Скрипалей – информацию Москве не предоставили, зато что-то передали в ОЗХО. Теперь немцы ровно тоже делают.
"Кто из них врет? Масса вопросов. Почему столько неясности? Почему в каждой мелочи замешана большая политика? Кто-то делает заявление "хайли-лайкли", но не делает нужных шагов для выяснения", – констатировал Рар.
По его мнению, высшее руководство страны уже на 100% уверено, что именно Россия отравила активиста и доказательства этого ФРГ не нужны.
Напомним, накануне в постпредстве РФ в ОЗХО заявили, что организация ничего из Германии по делу Навального не получала. Однако сегодня немецкое издание Spiegel в своей статье сообщило, что специалисты из ОЗХО в прошедшие выходные приезжали в берлинскую клинику "Шарите", где лечится россиянин, и получили образцы его крови и мочи.
Кроме того, издание пишет, в организме Навального обнаружен "Новичок" более сильной формы, чем было известно ранее.

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