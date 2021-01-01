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Меркель в стиле Ельцина объявила о своём уходе

01 января 2021, 20:15  •  94 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о своём уходе с поста канцлера в будущем году. Как отмечает автор телеграм-канала "Пул №3", её обращение в преддверии Нового года прошло "в стиле Ельцина".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с обращением к нации. В общей стилистике, как отметил автор телеграм-канала "Пул №3", канцлер ФРГ, управлявшая страной более десятилетия, выступила в стиле Ельцина.
Меркель не преминула уточнить, что это её последнее обращение в качестве канцлера в Новый год. "Через девять месяцев выборы в бундестаг, на которых я больше не буду выдвигать свою кандидатуру", - заявила политик.
По её словам, уходящий 2020 год стал самым трудным за 15 лет её пребывания у власти. Она отметила, что никогда немцы не встречали Новый год с такой надеждой.
Дело в пандемии коронавируса. Меркель отметила, что инфекция стала вызовом для страны. "Исторический кризис!" - заметила она. Однако надежда, чтобы выйти из него, есть.
"Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лица первых привитых, людей преклонного возраста и их опекунов, медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии", - добавила Меркель.
При этом, добавила она, граждан ФРГ ждут непростые времена: зима будет тяжёлой.

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