Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась в политической ловушке из-за дела Алексея Навального. Такое мнение высказала директор института "РУССТРАТ" и депутат Госдумы Елена Панина.

По её словам, вся история с так называемым отравлением Навального организована для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Меркель пыталась лавировать между центрами и группами влияния у себя в стране и за рубежом, но её подставили собственные спецслужбы.

Аналитики "РУССТРАТ" считают, что, когда инцидент только начинали раскручивать, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о перевозке Алексея Навального в Берлин. Это было нужно, чтобы немецкие медики, как незаинтересованная сторона, озвучили диагноз.

Немецкие медики должны были стать независимыми третейскими судьями. Но Путин и Меркель не учли, что в игру вмешаются немецкие спецслужбы и отнюдь не на лояльных позициях к интересам Германии и самой Меркель, - цитирует Nation News вывод Паниной.

Она добавляет, что заключение немецких военных экспертов стало неожиданностью для канцлера Германии и для президента России. А отказ Берлина публично предоставить результаты экспертизы только лишний раз доказывает версию подлога, подводит итог эксперт.