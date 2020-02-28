Меркель в бундестаге сочли пособницей в убийстве Сулеймани

По мнению парламентариев, Меркель и её соратники помогли убить Сулеймани, так как ничего не сделали, чтобы такой исход событий предотвратить. Об этом сообщило агентство DPA, сославшись на текст жалобы "Левых" в Генпрокуратуру.

В материале сказано, что правительство ФРГ было осведомлено о готовящейся операции. Дело в том, что американские беспилотники пересылают свои данные через одну из авиабаз Соединённых Штатов, которая расположена в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это территория в юго-западной части Германии. С точки зрения "Левых", Ангела Меркель и члены правительства должны были помешать убийству иранского генерала.

Напомним, командующий иранскими силами спецназначения "Аль-Кудс" генерал Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис убиты 3 января. Они погибли в результате атаки армии США, которая произошла в районе международного аэропорта Багдада. По мнению США, нападение на посольство Штатов в Багдаде 31 декабря 2019 года случилось при активном участии Сулеймани и аль-Мухандиса. Ответным действием Ирана стала атака на иракские базы, где находится военный контингент американской армии. Это произошло 8 января. Пентагон позднее сообщил, что лёгкие контузии получили более сотни солдат и офицеров.