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Меркель в бундестаге сочли пособницей в убийстве Сулеймани
28 февраля 2020, 03:54 • 26 • Политика
Генеральная прокуратура Германии получила жалобу от депутатов бундестага. Восемь представителей партии "Левые" назвали канцлера Ангелу Меркель пособницей в убийстве иранского генерала Сулемайни. Обвинение выдвинуто также и другим членам федерального правительства.
По мнению парламентариев, Меркель и её соратники помогли убить Сулеймани, так как ничего не сделали, чтобы такой исход событий предотвратить. Об этом сообщило агентство DPA, сославшись на текст жалобы "Левых" в Генпрокуратуру.
В материале сказано, что правительство ФРГ было осведомлено о готовящейся операции. Дело в том, что американские беспилотники пересылают свои данные через одну из авиабаз Соединённых Штатов, которая расположена в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Это территория в юго-западной части Германии. С точки зрения "Левых", Ангела Меркель и члены правительства должны были помешать убийству иранского генерала.
Напомним, командующий иранскими силами спецназначения "Аль-Кудс" генерал Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис убиты 3 января. Они погибли в результате атаки армии США, которая произошла в районе международного аэропорта Багдада. По мнению США, нападение на посольство Штатов в Багдаде 31 декабря 2019 года случилось при активном участии Сулеймани и аль-Мухандиса. Ответным действием Ирана стала атака на иракские базы, где находится военный контингент американской армии. Это произошло 8 января. Пентагон позднее сообщил, что лёгкие контузии получили более сотни солдат и офицеров.
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