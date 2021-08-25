Меркель упрекнули за слабую реакцию на попытки России расколоть Европу

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Берлин продолжает стремиться к гармонии в отношениях с Москвой, что идет вразрез с мнением коллективного Запада

Прощальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину свидетельствует о пропасти между тем, как Россию воспринимают в Германии и в остальном западном мире. Москва пытается расколоть Европу, а немецкие политики никак этому не сопротивляются, но так продолжаться больше не может. С критикой в адрес Берлина обрушился бывший посол США в Германии Джон Корнблюм в статье для газеты Die Welt.

По утверждению американца, большинство стран Запада не сочли уместным визит фрау Меркель к такой "враждебной личности", как Путин. Дипломат полагает, что канцлер осуществила свою поездку в Москву, чтобы показать избирателям своей партии ХДС накануне сентябрьских выборов в Бундестаг, что Германия продолжает "постоянное стремление к гармонии с опасной Россией", и это несмотря на якобы ее агрессивные действия.

Данный визит демонстрирует увеличивающуюся пропасть между восприятие РФ немецкой стороной и коллективным Западом вкупе с НАТО, пишет Корнблюм.

Американец выявил проблему в том, что "очевидная стратегия России, нацеленная на раскол Европы, вызвала" у Меркель, которая известна своим скептическим взглядом на действия Москвы, лишь "слабую реакцию". В связи с этим, предположил экс-посол, ее преемники будут еще более склонны к компромиссам в отношении поведения РФ.

В своих выводах Корнблюм в статье не раз ссылается на британского эксперта Джона Лафа, который подробно описывает, как Москва использует травматические события в истории Запада для того, чтобы распространять нестабильность в Европе. С точки зрения британца, Германия последние 20 лет помогала России влиться в семью народов Старого Света с ее демократическими ценностями, а в итоге ФРГ так и не понял РФ.

Мало этого, Берлин невольно поддержал становление российского "режима", "враждебно противостоящего интересам и ценностям" западного мира.

Напомним, фрау Меркель посетила Москву 20 августа перед своим визитом в Киев, куда она заехала через два дня. Во время переговоров с Путиным немецкий канцлер, в частности, обсуждала запуск "Северного потока-2", жизнедеятельность украинского транзита после 2024 года и урегулирование конфликта в Донбассе.

Владимир Владимирович обещал оставить маршрут перекачки российского газа через ГТСУ в случае потребности в нашем топливе у самих европейцев.

