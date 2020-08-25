Меркель умеет говорить с Путиным, но проигрывает: Сеанс саморазоблачения в Süddeutsche Zeitung

Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) в колонке для немецкого Süddeutsche Zeitung настаивает, что канцлер Германии Ангела Меркель обладает уникальным умением вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, тут же Корнелиус добавляет, что при всей дальновидности Меркель у Владимира Путина есть преимущество.

Большая часть материала - подготовка к главному выводу автора о том, что Кремль применяет силовые методы в своей политике. Ожидаемо в качестве подтверждения своего же тезиса автор приводит инцидент с Алексеем Навальным. Пожалуй, единственный, который можно географически связать с Россией. Кроме того, упоминаются известные отсылки к скандалам, так и не ушедшим дальше публикаций в СМИ - с неким "убийством в Тиргартене" и "российскими наёмниками в Ливии", "угрозой военной интервенции в Белоруссии". Кстати, говоря о "ситуации с Навальным", автор не спешит делать никаких выводов, вероятно, понимая, что говорить не о чем.

В понимании Корнелиуса лишь правительство Германии "вмешивается, грозит Путину и старается сотрудничать с ним". Тут же происходит сеанс саморазоблачения. Мол, и рады бы грозить "Северным потоком - 2", однако уже оплаченный аванс Россия не вернёт. Завершается публикация следующим:

"Тем не менее в итоге ситуацию вполне можно назвать обескураживающей для Берлина. Когда дело доходит до обострения, всегда доминирует Путин: он готов нарушать правила и применять насилие".

Словом, колонка получилась для настроения. А итоговый вывод гласит, что Меркель конкурировать с Путиным не готова. Но пытается.