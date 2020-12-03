Меркель уходит: что станет с отношениями Москвы и Берлина

Ангела Меркель. Фото: Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Многое в этом вопросе зависит от Вашингтона

Недавно Ангела Меркель объявила, что не будет бороться за пост немецкого канцлера в будущем году. С ее уходом обещает закончиться целая эпоха – политик занимала высокую должность более 15 лет и во многом определяла не только направление действий Германии, но и всего Евросоюза. По мнению известного политолога, полковника в отставке Андрея Кошкина, уход Меркель сильно повлияет на российско-немецкие отношения.



До того, как пост канцлера заняла Меркель, Кремль имел достаточно теплые и тесные отношения с Берлином. С приходом Ангелы наступило охлаждение, так как она стала вести страну по курсу, ориентированному на Америку. Когда ее эпоха закончится, ситуация должна измениться. Однако ждать перемен в ближайшие годы не стоит, отметил Кошкин.

Эксперт пояснил, что для такого процесса нужно время, тем более что у руля России останется Владимир Путин, а значит полного "обнуления" отношений между государствами не будет.

При этом, по мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта, отношения Москвы и Берлина во многом определит то, как будут развиваться события между РФ и США, передает телеканал "360". С приходом Джо Байдена в Белый дом ситуация в этом вопросе может обостриться.

Кстати, недавно депутат бундестага Клаус Эрнст обвинил НАТО в испорченных отношениях Европы с Россией.