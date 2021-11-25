Меркель угрожает России новыми санкциями в случае агрессии в Донбассе

Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / dpa / www.globallookpress.com

Врио канцлера объявила, что выступает на стороне Украины

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз демонстрировать единство в вопросе новых санкций против России в случае обострения конфликта в Донбассе.

Покидающая пост главы немецкого кабмина фрау в очередной раз выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, как она выразилась, "не были готовы" провести еще один саммит в нормандском формате до ее ухода.

"Это был бы хороший сигнал, что все стороны заинтересованы в решении по украинской теме. Этого, к сожалению, не произошло. Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса", – цитирует РИА "Новости" врио канцлера.

По ее мнению, коллективный Брюссель должен быть готов к тому, чтобы наложить на Москву новые рестрикции в случае обострения ситуации в Донбассе. России необходимо постоянно напоминать о том, что любые агрессивные действия имеют свою цену, но одновременно нужно предлагать садиться за стол переговоров, заметила Меркель.

"Я не хочу вдаваться в спекуляции "что было бы, если". Я хочу сделать все, чтобы стало ясно, что новой агрессии не будет", – подчеркнула политик.

Она добавила, что выступает на стороне киевского режима, однако проблемы призвала решать в рамках переговоров.

Ранее в ноябре фрау Меркель уже жаловалась на то, что Путин не удовлетворил ее просьбу провести саммит в "нормандской четверки" по урегулированию внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе, пока она еще занимает руководящее кресло. Также немка пояснила, что у Москвы и Берлина разных подход к самим этим переговорам.

Добавим, новый канцлер может появиться у ФРГ уже на неделе с 6 по 12 декабря. Место главы правительства займет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который накануне презентовал Меркель на прощание куст кизила.

Как прогнозирует немецкий политолог Александр Рар, ничего хорошего с приходом нового кабмина в отношениях между Берлином и Москвой ожидать не стоит, особенно по вопросу Украины, Донбасса и российского Крыма.

