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Меркель угрожает России новыми санкциями в случае агрессии в Донбассе

25 ноября 2021, 19:20  •  143 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / dpa / www.globallookpress.com
Врио канцлера объявила, что выступает на стороне Украины
Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз демонстрировать единство в вопросе новых санкций против России в случае обострения конфликта в Донбассе.
Покидающая пост главы немецкого кабмина фрау в очередной раз выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, как она выразилась, "не были готовы" провести еще один саммит в нормандском формате до ее ухода.
"Это был бы хороший сигнал, что все стороны заинтересованы в решении по украинской теме. Этого, к сожалению, не произошло. Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса", – цитирует РИА "Новости" врио канцлера.
По ее мнению, коллективный Брюссель должен быть готов к тому, чтобы наложить на Москву новые рестрикции в случае обострения ситуации в Донбассе. России необходимо постоянно напоминать о том, что любые агрессивные действия имеют  свою цену, но одновременно нужно предлагать садиться за стол переговоров, заметила Меркель.
"Я не хочу вдаваться в спекуляции "что было бы, если". Я хочу сделать все, чтобы стало ясно, что новой агрессии не будет", – подчеркнула политик.
Она добавила, что выступает на стороне киевского режима, однако проблемы призвала решать в рамках переговоров.
Ранее в ноябре фрау Меркель уже жаловалась на то, что Путин не удовлетворил ее просьбу провести саммит в "нормандской четверки" по урегулированию внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе, пока она еще занимает руководящее кресло. Также немка пояснила, что у Москвы и Берлина разных подход к самим этим переговорам.
Добавим, новый канцлер может появиться у ФРГ уже на неделе с 6 по 12 декабря. Место главы правительства займет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который накануне презентовал Меркель на прощание куст кизила.
Как прогнозирует немецкий политолог Александр Рар, ничего хорошего с приходом нового кабмина в отношениях между Берлином и Москвой ожидать не стоит, особенно по вопросу Украины, Донбасса и российского Крыма.

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