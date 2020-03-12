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Меркель ударилась в панику из-за коронавируса: Эксперты успокаивают немцев

12 марта 2020, 02:35  •  36 • Политика
Эксперты успокаивают немцев после панических заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Они поспешили успокоить немцев и жителей соседних стран.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель преувеличивает, заявляя, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев. Об этом телеканалу "360" заявил профессор Виктор Зуев.
Как считает доктор, представленные Берлином цифры слишком завышены. Заявления он связывает с паническим состоянием Ангелы Меркель.
Непосредственно врач-инфекционист Юлия Четайкина добавила, что коронавирусы являются распространённым заболеванием, ибо COVID-2019 - не единственный в своём роде.
"Если говорить именно про коронавирус 2019 года, это очень много, число преувеличенно. Это просто слова, нужны подтверждения, факты, нужна статистика", - уточнила эксперт.
Ранее стало известно о том, что власти России с 13 марта ограничат полёты пассажирских авиалайнеров в города Германии, Испании, Франции и Италии. Как передаёт РИА ФАН, исключения сделают только для нескольких важных направлений.

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