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Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений
14 августа 2019, 16:54 • 83 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель связала сотрудничество с Россией и вопрос реализации Минских соглашений.
Reuters
«Необходимость реализации Минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией. — RT) до сих пор не такие, какими бы мы хотели их видеть», — приводит РИА Новости слова Меркель.
Как ранее заявила Меркель, Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Также Меркель сообщила, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией.
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