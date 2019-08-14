Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель связала сотрудничество с Россией и вопрос реализации Минских соглашений.

«Необходимость реализации Минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией. — RT) до сих пор не такие, какими бы мы хотели их видеть», — приводит РИА Новости слова Меркель.

Как ранее заявила Меркель, Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

Также Меркель сообщила, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией.