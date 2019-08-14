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Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений

14 августа 2019, 16:54  •  83 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель связала сотрудничество с Россией и вопрос реализации Минских соглашений.
 
Reuters
 

«Необходимость реализации Минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией. — RT) до сих пор не такие, какими бы мы хотели их видеть», — приводит РИА Новости слова Меркель.

Как ранее заявила Меркель, Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

Также Меркель сообщила, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией.

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