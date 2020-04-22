Меркель спрячется от вируса в Альпах, а Ким Чен Ын - в бронепоезде

Последствия пандемии - как от глобальной мировой войны. Только страны атакованы не вражескими армиями, а незаметным вирусом. Который не щадит никого, в том числе и первых лиц государств. Уже переболели премьер Великобритании Борис Джонсон, принц Чарльз, жена главы правительства Канады Джастина Трюдо...

Как же будут пережидать возможный «вирусный апокалипсис» другие мировые лидеры, если ситуация совсем вырвется из-под контроля? В сверхсекретных бункерах или где-то еще?

Северная Корея: езда по кругу

Семь лет назад в кинопрокате прогремела южнокорейская лента «Сквозь снег». По сюжету после глобального катаклизма горстка людей уцелела в поезде, который продолжает кататься по миру. В вагонах замкнутая экосистема.

Есть мнение, что в этой фантастике парни из Сеула ориентировались… на соседний Пхеньян.

- У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется личный бронепоезд, возможно, не один, - говорит исследователь железных дорог Сергей Сигачев. - Это автономный город на колесах: в вагонах есть электростанция, зал для совещаний, склад-рефрижератор, кухня, швейно-слесарные мастерские, роскошные купе для вождя, его жены и свиты; попроще - для многочисленной охраны. Воздух полностью фильтруется, можно долго и комфортно жить даже в условиях бактериологического или химического заражения местности.

У лидера Северной Кореи есть личный бронепоезд. Вполне себе надежное убежище. Фото: Korean Central News Agency.

Товарищ Ким, скорее всего, встретит потенциальную биологическую катастрофу именно там. В броневагоне можно жить и не терять нитей управления: сегодня поехал инспектировать военный завод, завтра - укрепрайон на границе. И если в каком-то районе возникнет вспышка эпидемии, откочевываешь по железке в более спокойное место.

Си Цзиньпин: объект в заповеднике

- О Великой Китайской стене слышали все, - рассказывает доктор исторических наук, эксперт по КНР Сергей Буранок. - А вот о Великой подземной стене - немногие. Хотя с недавних пор это не менее известный объект. Так называется система туннелей и убежищ под Пекином, построенная в период холодной войны. По нынешним временам защита несерьезная, глубина - максимум 18 метров, вот Великую подземную стену и рассекретили, открыв для туристов. Да и почти в каждой провинции в 1960 - 1970-е годы были сооружены похожие бункеры, способные принять сотни тысяч человек. Но самый главный бункер для председателя Си, вероятно, находится под Национальным парком Сишань в горах к северо-западу от Пекина.

Интерьеры внутри в стиле ретро: китайские лампы-шары, на стенах картины в традиционном стиле с пейзажами Поднебесной. Пребывание под землей может плохо сказаться на психике, так что время от времени, если позволит обстановка, личный состав сможет выходить на прогулку в тот самый заповедник над бункером.

Впрочем, сами китайцы понимают: подобное заточение не панацея. Так, в романе-бестселлере «Темный лес» писателя-фантаста из Поднебесной Лю Цысиня герой прятался от врагов в таком же подземном объекте. Но напрасно: те создали боевой вирус наподобие гриппа, заточенный на ДНК именно этого человека (ничего не напоминает?), заразили одного из сотрудников, имеющего доступ внутрь, и дальше респираторка сделала черное дело. Тогда герой… заморозился в криокамере и остался на пару сотен лет в том же бункере. А когда проснулся, медицина достигла такого уровня, что смогла его вылечить даже от страшного вируса. Фантастика, конечно! Но исследования по гибернации (погружение человека в длительный сон) ведутся в том числе и в Китае.

США: заплесневевший бункер

- «Ситуационная комната» (командный бункер на случай войны) была создана под западным крылом Белого дома в 1960-е. Кодовое название «конференц-зал Кеннеди» (по имени построившего ее президента и чтобы избежать путаницы с обычным помещением для брифингов, тем, что на поверхности), - рассказывает кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

Изменения с этим объектом (а вернее, под ним) произошли при Бараке Обаме. В 2010 году демократ-миротворец начал строительство прямо-таки невероятного бункера. По информации американского историка-любителя Рональда Кесслера, секретный объект уходит на пять этажей вглубь, вмещает весь аппарат Белого дома, президента с семьей, правительство.

Примерные расходы на постройку - $376 млн. Но ко времени прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет бункер пришел в относительную негодность. Завелись тараканы и крысы, появилась плесень.

Трамп может махнуть на Самоа: подальше от Белого дома.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А грибок в закрытом помещении - признак плохого контроля влажности и вентиляции. То есть теоретически сквозь воздушные фильтры бункера может проникнуть и вирус-убийца! Неудивительно, что Трамп, узнав о «бесхозяйственности» Обамы, пришел в ярость.

Куда он эвакуируется, если сценарий биологического апокалипсиса станет реальностью? Посмотрите на пандемию коронавируса. В Нью-Йорке почти двести тысяч заболевших. А в Американском Самоа - ноль. Эта зависимая от США территория находится в Тихом океане вдали от основных морских путей, население - лишь около 50 тыс. человек. Так что, возможно, биологическую войну, по мнению все того же историка-любителя Рональда Кесслера, Трамп будет переживать где-то там. Остров возьмет под охрану американский флот, развернут оперативный штаб, чтобы президент продолжил управление страной. Живи в тропическом раю да радуйся.

Куда уедут европейские лидеры?

Канцлер ФРГ Ангела Меркель может переждать «вирусный апокалипсис» на юге своей страны - в Альпах. Например, в районе курорта Гармиш-Партенкирхен, близ которого находится высочайшая вершина Германии, гора Цугшпитце высотой почти 3 км. Рядом комфортабельные отели, любой из которых можно прикрыть мобильными системами ПВО и развернуть командный пункт. Считается, при холоде и низком давлении большинство болезнетворных вирусов и бактерий не столь активны (что, возможно, является одной из причин знаменитого горского долголетия).

Как армия сражается с коронавирусом Макрону советуют укрыться на архипелаге Кергелен в Индийском океане.

Архипелаг Кергелен - один из «заморских департаментов» (колониальных владений) Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон может укрыться в одном из «заморских департаментов» (колониальных владений). Например, на архипелаге Кергелен в Индийском океане. Население - 70 человек, ближайшая суша в двух тысячах километров. Волна пандемии, скорее всего, пройдет мимо.

А Борис Джонсон вместе с королевскими особами и любимым котом спрячется в Канаде.Фото: Instagram.com

А вот британская королевская семья вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном, скорее всего, эвакуируется в Канаду. Плотность населения одна из самых низких в мире, много лесистых безлюдных территорий с секретными базами. В 1940 году, когда существовала угроза захвата Британии немцами, такой сценарий вполне прорабатывался.

А КАК У НАС?

План защиты первых лиц России на случай биологической войны - государственная тайна. Но кое-что из открытых источников известно. Например, президентский лимузин «Аурус» имеет защиту не только от всех видов легких вооружений, но и на случай биологического заражения местности.

Охранять первое лицо в таком случае будут войска химзащиты. Они укомплектованы по первому разряду. Современный противогаз позволяет без помех (и без нарушения герметичности) принимать жидкую пищу. А автономность нахождения в костюме полной химзащиты - до двух суток. Как раз успеешь эвакуироваться из зоны заражения.

Мест для переезда тоже достаточно. Командный бункер в районе космодрома Плесецк на малонаселенном Русском Севере. Или любимое место отдыха для руководителей страны - укромные горные долины в Тыве.