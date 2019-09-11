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Меркель сообщила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель

11 сентября 2019, 12:39  •  138 • Украина

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Ведется подготовительная работа по организации встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в ближайшие недели. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

"Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины", - считает она. "В последние недели достигнут первый небольшой прогресс", - сказала канцлер, указав, что это произошло "с тех пор, как президент [Украины Владимир] Зеленский заступил на свой пост".

Меркель выразила надежду на то, что удастся продвинуться вперед в реализации минских договоренностей. "И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса", - подчеркнула Меркель.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.

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