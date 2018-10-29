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Меркель собирает чемоданы

29 октября 2018, 15:39  •  114 • В мире
На земельных выборах в Гессене полностью обанкротилась «центристская политика» канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая уже заявила, что покинет пост председателя ХДС. Эти выборы показали также перспективы, перед которыми стоит вся Германия: некоторых они очень радуют, других – приводят в ужас
Автор:
Латышев Сергей
Согласно предварительному подсчету голосов телеканала АРД, на воскресных земельных выборах в Гессене Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель получил наихудший результат за последние полвека, набрав 27% голосов. На прошлых, уже считавшихся неудачей выборах у «победителя» было на 11,3% голосов больше. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), младший партнер блока ХДС/ХСС по правящей в Германии на федеральном уровне «большой коалиции», получила 19,8% голосов, потеряв 10,9% по сравнению с предыдущими выборами.
Такие же результаты – 19,8% - показали «зеленые», почти вдвое, как и на недавних земельных выборах в Баварии, увеличив в Гессене число своих сторонников.
Кто займет второе, а кто третье место, станет понятно, когда будут объявлены официальные результаты выборов – разрыв между социал-демократами и «зелеными» будет минимальным, и пока непонятно, в чью пользу. На четвертом месте оказалась асистемная «Альтернатива для Германии» (АдГ). На прошлых земельных выборах эта тогда ещё совсем юная партия вообще не прошла в гессенский ландтаг, набрав 4,1% голосов. Сейчас она получила 13,1%. Как и у «зеленых», это колоссальный прирост и успех.
Реальными победителями гессенских выборов стали всего две партии - «зеленые» и АдГ. Фото: vepar5 / Shutterstock.com
Пятые и шестые места заняли Свободная демократическая партия (СвДП) с 7,5%, Левая партия (ЛП) с 6,3% голосов. Либералы (СвДП) выступили чуть лучше, чем на прошлых выборах. «Левые» – тоже лучше, чем ожидалось, так как имелись сомнения, что они смогут преодолеть планку в 5% голосов, необходимую для того, чтобы провести своих депутатов в гессенский парламент.
Какие расклады?
Таким образом, в ландтаг Гессена прошли ХДС, СДПГ, «зеленые», АдГ, СвДП и левые, всего шесть партий. При этом у управлявших Гессеном до выборов ХДС - с «зелеными» в качестве младшего партнера - уже нет необходимого для этого большинства голосов. Если они сохранят свой союз, им придется брать во власть какую-то третью партию – либо СДПГ, либо СвДП, либо, что менее для них желательно и реально, левых. Демонизируемая в ФРГ АдГ такого приглашения не получит.

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