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Меркель: снять с России европейские санкции из-за пандемии невозможно

28 апреля 2020, 22:10  •  166 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Берлин назвал условие отмены рестрикций
Антироссийские санкции, введенные из-за Украины, возможно снять лишь при разрешении политических проблем, которые за ними стоят. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".
Она отметила, что рестрикции вводятся, чтобы "выразить недовольство", хотя в Европе хотя хорошего развития экономики.
"Когда я думаю о санкциях, связанных с Украиной, то мы работаем над тем, чтобы решить политические проблемы, которые стоят за этим", – цитирует РИА "Новости" фрау Меркель.
Канцлер признала, что сейчас в мире исключительная ситуация из-за эпидемии коронавируса, есть серьезные проблемы на международной арене. Тем не менее, глава немецкого кабмина призвала вовремя решать идущие уже много лет конфликты, чтобы снять санкции.
Ранее в апреле на фоне волны публикаций в европейских СМИ о том, что Россия направила помощь в Италию для борьбы с COVID-19 якобы с прицелом на то, что Старый Свет снимет ограничительные меры с нашей страны, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о невозможности такого решения. По его мнению, ЕС не видит проблем в сохранении рестрикций в оношении РФ, т.к. они "не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом".
Москва неоднократно говорила, что не собирается просить Запад снять с нее санкции из-за распространения смертельной заразы по миру. Россия призывает отказаться от ограничительных мер в отношении развивающихся государств.

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