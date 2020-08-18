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Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются связаться"

18 августа 2020, 01:20  •  90 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о намерении обсудить с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Кроме того, немецкие власти пытаются связаться с официальным Минском по дипканалам.
Берлин готов обсудить с Москвой ситуацию вокруг Белоруссии. Как сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы, канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила готовность поднять вопрос о республике в разговоре с Владимиром Путиным.
Как говорится в сообщении литовского лидера, разговор Меркель и Путина состоится завтра.
Кроме того, Германия намерена связаться и с властями Белоруссии.
"Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации", - передают из Вильнюса.
Напомним, что ранее в Кремле сообщили о готовности оказать Белоруссии помощь по линии Союзного государства и военной организации ОДКБ.
Накануне стало известно, что лидеры РФ и Белоруссии провели телефонный разговор.

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