Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются связаться"

Берлин готов обсудить с Москвой ситуацию вокруг Белоруссии. Как сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы, канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила готовность поднять вопрос о республике в разговоре с Владимиром Путиным.

Как говорится в сообщении литовского лидера, разговор Меркель и Путина состоится завтра.

Кроме того, Германия намерена связаться и с властями Белоруссии.

"Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации", - передают из Вильнюса.

Напомним, что ранее в Кремле сообщили о готовности оказать Белоруссии помощь по линии Союзного государства и военной организации ОДКБ.

Накануне стало известно, что лидеры РФ и Белоруссии провели телефонный разговор.