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Меркель: речь о снятии санкций с России не идет

02 октября 2019, 18:54  •  120 • Украина

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Предпосылок для снятия санкций с РФ пока нет, но есть условия для саммита "нормандской четверки". Об этом заявила среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, комментируя договоренности контактной группы по Донбассу.

"У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, - сказала она. - Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств [нормандского формата]. Это подчеркнули все стороны".

По ее словам, саммит пройдет в Париже. "Мы подбираем дату", - отметила глава кабмина ФРГ.

Правительство Германии ранее приветствовало достижение договоренностей по "формуле Штайнмайера". В Берлине считают это "важным шагом на пути к реализации минских договоренностей".

В минувший вторник по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Оппоненты Зеленского в Раде потребовали от президента и правительства разъяснений по поводу решения принять "формулу Штайнмайера" и ее содержания.

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