Меркель рассказала о самых стрессовых и волнующих кризисах на посту канцлера ФРГ

Ангела Меркель. Фото: Fabian Sommer/dpa/www.globallookpress.com

Вопросы, касающиеся жизни людей, давались политику нелегко

Ангела Меркель уже получила документы о своей отставке с поста канцлера ФРГ. Однако пока новое правительство Германии не определится с коалицией в бундестаге политик продолжит исполнять обязанности. Меркель же тем временем раздает местным изданиям интервью. В разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung она призналась, что ей далось сложнее всего.

Так, Меркель рассказала о кризисах на посту канцлера ФРГ. Оказалось, что самыми стрессовыми и волнующими кризисами стали пандемия коронавируса и наплыв беженцев в 2015 году. Меркель пояснила, что в обоих случаях речь идет о жизни людей, а решения, касающиеся этого вопроса, всегда самые сложные. Впрочем, и.о. канцлера ФРГ призналась, что не поменяла бы ни одного своего решения. Хотя в вопросе борьбы с углеводородными выбросами есть у нее некоторые сожаления.

Также Меркель призналась, что, получив документы из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера, испытала облегчение. Ангела благодарна, что смогла занимать столь высокий пост 16 лет. Вероятно, добавила она, грусть придет чуть позже.

Пока же она все свое внимание уделяет работе, потому что ежедневно возникают проблемы, требующие быстрой реакции. Впрочем, теперь Меркель обсуждает все вопросы с большинством в правительстве. После выхода на пенсию политик хочет больше путешествовать, читать и жить, не переживая о том, что "через 20 минут может произойти нечто судьбоносное".