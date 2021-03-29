Меркель "пригрозила" недовольным немцам "мегалокдауном": "Мы в тяжёлой ситуации"

Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила недовольным ограничениями немцам "мегалокдауном". Конечно, это произошло в дипломатической форме и с аргументами о "добрых побуждениях", однако гражданам Германии она заявила прямо: "мы в тяжёлой ситуации".

По данным газеты Bild со ссылкой на собственные источники, Меркель намерена провести совещание с главами регионов и принять решение по "мегалокдауну". Также планируется обсудить введение комендантского часа, полный перевод предприятий на удалённую работу и временную остановку движения общественного транспорта.

При этом сама Меркель, попытавшаяся "удлинить" пасхальные каникулы из-за пандемии и следом отказавшаяся от своей же идеи, извинилась перед гражданами.

"Нам нужно больше мер, однако, несмотря на то что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое", - сказала она в интервью телеканалу ARD, отметив, что затем это привело многих в замешательство.

"Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении", - отметила она.

При этом на возмущение граждан ограничительными мерами она заявила, что по-прежнему придерживается позиции о необходимости ужесточения этих самых мер.

"Мы в тяжёлой ситуации", - сказала она и добавила, что власти страны должны обдумать, как эффективно сломить третью волну коронавируса в Германии.