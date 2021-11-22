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Меркель "повинилась" перед Тихановской - видео звонка тут же удалили
22 ноября 2021, 23:05 • 112 • Политика
Тихановская опубликовала видеозапись разговора с Меркель, но затем поспешила удалить ролик. В разговоре канцлер Германии подняла тему переговоров с Лукашенко.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обнародовала видео своего разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вскоре ролик пришлось срочно удалять из Сети.
Речь идёт о телефонном звонке канцлера Германии лидеру белорусской оппозиции. Поводом для него стали недавние переговоры Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу ситуации с беженцами на границе с Польшей и странами Балтии.
- слышен голос Меркель на видео.
Примечательно, но вскоре после публикации ролик со звонком канцлера Германии был удалён из Telegram-канала Тихановской без объяснения причин. Однако пользователи Сети успели сделать копию и опубликовать видео заново.
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