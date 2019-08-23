Меркель против возвращения России в G8, Трамп – за, Макрон колеблется

Автор:

Гасанов Камран

Предложение Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую восьмёрку» сотрясло мировую политику. Руководители G8 один за другим реагируют на сенсационную инициативу американского президента. Ведь эту тему им предстоит обсуждать совсем скоро. На выходных во французском Биаррице состоится очередной саммит G7.

Мотивация Трампа

Почему одни члены клуба согласились с идеей Трампа, а другие её отклоняют? Начнём разбор мотивов с самого ньюсмейкера.

Трамп говорит, что при возвращении России будет легче обсуждать ряд тем.

Оно (обсуждение – прим. ред.) было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7,

– приводит «РИА Новости» слова Трампа.

Американский президент не уточнил, какие именно вопросы. Но можно предположить, что под ними подразумеваются проблемы, в решении которых замешаны и США, и Россия. Прежде всего, это касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Трамп вышел. США винят Россию в нарушении условий ДРСМД, Россия обвинения считает безосновательными.

Другим вопросом могла быть Сирия, откуда американцы собрались уходить. Вашингтон хочет руками Москвы вытеснить из арабской страны иранцев. И, конечно, же сам Иран. Трамп, возможно, рассчитывает на посредничество русских в устранении угроз безопасности в Ормузском проливе и их давлении на Тегеран с целью предотвратить появление у иранцев ядерного оружия.

Ещё одним скрытым мотивом, о котором чаще говорят американские стратеги, может быть Китай. Трамп и его советники считают КНР самой главной угрозой США. Он ведёт против Пекина торговую войну, чтобы остановить его экономический рост. Сближение России и его главного торгового партнёра Китая опасно для Америки. Пригласив Россию в G8, Трамп надеется лишить Китай опоры.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Макрон оглядывается на Меркель

В Елисейском дворце тоже хотели бы вернуть Россию в «Большую восьмёрку». Президент Франции Эммануэль Макрон считает идею целесообразной, но при условии решения украинского кризиса.

Будет целесообразно, если Россия в конечном итоге вновь присоединится в G8 и воссоздаст этот формат. Раскол произошёл после вторжения на Украину. Обязательной предпосылкой является поиск решения в отношении Украины,

– сказал Макрон.

В более ранних материалах Царьград писал о том, что Макрон может использовать встречу на берегу Атлантики, чтобы выступить инициатором восстановления отношений России и Запада. «Если возврат (России в G8) состоится – это станет главной дипломатической победой 41-летнего французского президента», отмечалось в материале.

В тот момент, когда Ангела Меркель готовится к отставке, в Италии «политический бардак», а Британия уходит из ЕС, Макрон претендует на роль нового лидера Европы. Поэтому он хочет взять в свои руки процесс сближения с Россией. Такие попытки уже предпринимались. На ПМЭФ в прошлом году Макрон был одним из двух главных иностранных гостей.

Поддерживая идею Трампа, Париж всё же учитывает общие настроения в руководстве Евросоюза. Меркель в возрасте и очень влиятельна. Поэтому Макрон ставит возвращение России в зависимость от Украины. Любопытно, что он при этом не уточняет, чего именно Париж ждёт от Москвы.

Это условие не испугалась озвучить Ангела Меркель. Канцлер Германии на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном выступила против восстановления членства России из-за «оккупации Крыма». Такого же мнения придерживается Джонсон, сказавший, что это тот случай, когда позиции Германии и Британии совпадают.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Меркель боится потерять кресло

Меркель не готова вернуть Россию в G8, потому что Германия вместе с США с первых дней поддержала Евромайдан. Внутри страны канцлер и так находится под большим прессом, в ЕС тоже дела идут не лучшим образом. После миграционного кризиса красиво уйти уже не получится. Если она простит «оккупацию Крыма», то её возненавидят не только в Германии, но и в ряде стран Евросоюза. Верховный представитель по иностранным делам ЕС отклонил инициативу Трампа.

Что касается Бориса Джонсона, то Британия традиционно отличалась антироссийской риторикой. Лондон приведёт тысячу причин, почему не нужно снова дружить с Россией. Джонсон аргументировал отказ «оккупацией Крыма», арестом украинских моряков и отравлением Скрипалей.

На момент написания материала из семи стран-членов G7 свою позицию не высказали три: Япония, Италия и Канада. Зато отличился не имеющий отношения к формату президент Украины. Владимир Зеленский выдвинул список условий: возвращение Крыма, прекращение войны в Донбассе, освобождение 100 украинцев и моряков.

Кремль: G8 – не самоцель

Чем кончится саммит G7 и поставит ли Трамп на нём вопрос о членстве России, узнаем совсем скоро. Ясно одно. Возврат Москвы в «восьмёрку» возможен только без предварительных условий. Если Германия, Франция, да и США не готовы закрыть глаза на Крым, то обсуждение темы является очередным шоу, в котором Трамп, Макрон и Меркель выясняют, кто из них лидер «свободного мира», и пытаются заработать политические очки внутри страны.

С другой стороны, возможно и то, что, привлекая внимание к этой теме, Трамп и К° готовят общественность США и Европы к признанию воссоединения Крыма с Россией. Ради более высокой цели, чем Украина, – остановить сближение Москвы и Пекина. Вместе с русскими западному миру будет легче противостоять китайской гегемонии.

Как бы то ни было, Кремль уже дал понять, что G8 не является для него самоцелью и что глобальные проблемы нельзя решать в «междусобойчике» без участия таких гигантов, как Китай и Индия. Поэтому для России формат «двадцатки» выглядит куда более выигрышным, чем G8.