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Меркель прощается с Москвой. Путин будет скучать?

20 августа 2021, 20:35  •  3 • Политика
Меркель прибыла в Россию с "прощальным визитом". Несмотря на деструктивную роль Меркель в украинской политике и недавний "флирт" с Навальным, возможно, Путину будет немного грустно, когда она уйдёт до конца года с поста канцлера ФРГ. Поскольку этот политик, отстоявший "Северный поток – 2", хорошо знает и понимает Россию. Впрочем, пример её предшественника Герхарда Шрёдера показывает, что отставка – это поправимо.
Канцлер Германии Ангела Меркель, занимающая этот пост без перерыва с 2005 года, находится с визитом в Москве, уже 20-м в её послужном списке. Она уже посетила с "прощальными" визитами Лондон, Вашингтон, Брюссель, а теперь и Москву, с которой у русскоговорящего немецкого лидера-ветерана связана масса воспоминаний начиная со времён пламенной комсомольской юности. Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и отправилась на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Главные темы

В ходе переговоров, сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. Пресс-служба правительства Германии сообщила, что центральными темами разговора канцлера с президентом России станут двусторонние отношения, борьба с пандемией, актуальные международные вопросы, в частности ситуация в Афганистане, реализация Минских соглашений.
Уже 22 августа у Меркель запланирована встреча в Киеве, куда она направится из Москвы, с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом – обратим внимание – она не примет участия в намеченном на 23 августа первом саммите провокационного форума "Крымская платформа", хотя об этом её умолял Зеленский.
Разумеется, лидеры России и Германии обсуждали также ситуацию в Белоруссии и тему "Северного потока – 2", который, несмотря на козни США и их европейских вассалов, заработает до конца года. Возможно, отрабатывая глобалистскую "обязаловку", Меркель поднимет галочки ради и тему "прав человека" в России, где недавно Генпрокуратурой три связанных с ФРГ НПО были признаны нежелательными, на что немецкая сторона ответила приостановкой работы "Петербургского диалога" – совместной общественной площадки, учреждённой в 2001 году.
Отчасти за Меркель сохранилась роль посредника в отношениях между Западом и Россией, которую её преемник играть, скорее всего, уже не будет. Сенсаций вряд ли следует ожидать, но давайте всё-таки не будем забывать, что предшественник Меркель на посту канцлера ФРГ Герхард Шрёдер через несколько лет после ухода из политики стал членом-корреспондентом Российской академии наук, а с 2017 года – председателем Совета директоров "Роснефти".

Что сказали лидеры прессе?

На совместной пресс-конференции после завершения переговоров, которые продлились три часа вместо двух запланированных, Путин заявил, что они прошли в "деловой, конструктивной обстановке", состоялось обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений и широкого круга актуальных международных тем. И, хотя взгляды сторон, по его словам, не всегда совпадали, диалог носил "откровенный, содержательный характер". Обсуждался действительно очень широкий круг вопросов: Афганистан, "Северный поток – 2", Украина, Белоруссия, иранская ядерная программа, внутриливийское урегулирование, Сирия. Путин высоко оценил деятельность Меркель на посту канцлера ФРГ и дважды повторил, что и после её ухода с этого поста она будет "желанным гостем" в России, где её "всегда будут рады видеть".
Намёк на Шрёдера? Кто знает.
На примере провала США в Афганистане Путин призвал Запад, определённо имея в виду и Россию, уважать право народов других стран на выбор своего пути развития: "Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы".
Самым сенсационным в словах Путина было, пожалуй, то, что он рассчитывает на Меркель как на политика, который заставит Киев, куда она отправится из Москвы, уважать, соблюдать и выполнять Минские соглашения, действовать в рамках "нормандского формата". Канцлер ФРГ, подчеркнувшая, что у диалога с Москвой "нет разумной альтернативы", согласилась с тем, что лучших инструментов урегулирования конфликта на юго-востоке Украины не имеется. При этом она называла население Донецка и Луганска "сепаратистами".

Со знаком плюс или минус?

Какова роль Меркель в русско-германских отношениях, которые она застала, заступив канцлером, практически в идеальном состоянии? Скорее позитивная, чем негативная. То, что они стали постепенно портиться с 2008 года, после того, как Россия решительно поставила на место зарвавшегося ставленника США, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, это была всё-таки инициатива коллективного Запада, которую не являющаяся полностью суверенной ФРГ была обязана как-то выполнять. Меркель этот процесс могла только тормозить, но не остановить, что она и делала.
Уходящий канцлер совершила только одну серьёзнейшую ошибку (её продиктованная глобалистами миграционная политика – это, в конце концов, внутреннее дело Германии и Европы), когда в конце 2013 года после отказа экс-президента Украины Виктора Януковича подписать кабальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом дала добро на совместные с американцами подрывные действия, которые те планировали предпринять позднее, чтобы убрать Януковича и поскорее оторвать Украину от России, привести к власти в Киеве откровенно антирусские силы. Меркель и Обама не ожидали, что Россия не будет спокойно взирать на происходящее, и "обиделись" на контрмеры Путина. Однако эта ошибка Меркель для России оказалась тем, что англосаксы называют blessing in disguise, а русские – "нет худа без добра". Возвращение Крыма в Россию, появление на территории Украины новой государственности в Донбассе и западные санкции лишь укрепили Россию.
Поэтому не стоит сильно обижаться на Меркель за Киев – она помогла фактически русским вскрыть давний застарелый гнойник. Он бы всё равно вскрылся, но в куда менее благоприятных для России условиях, для которой нет на Украине более опасных сил и политиков, чем те, которые провозглашают "пророссийскую" ориентацию, а на самом деле ведут украинцев на Запад – пусть по более длинной, но совершенно надёжной дороге.
Поэтому в Москве будут искренне жалеть об уходе Меркель, которая и сама, безусловно, не хочет, как верно подметил блестящий немецкий политолог Александр Рар, уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил заключённые при её же участии Минские соглашения. Она, со всей очевидностью, намерена оставить своему преемнику пространство для ведения дальнейшего диалога в позитивном ключе.

Что с того?

Меркель будет также не хватать по эмоциональным причинам: с ней можно было говорить и по-русски, она хорошо знает и понимает Россию. Ещё школьницей она часто ездила в СССР, побеждала на олимпиаде по русскому языку, со своим первым мужем, чью фамилию носит, познакомилась на каникулах в Москве и Питере, несколько месяцев изучала русский, живя в Донецке. Она 13 лет зубрила в ГДР марксизм-ленинизм, была в своём вузе секретарём комсомола по идеологии, ответственной за агитацию и пропаганду, членом Общества советско-германской дружбы, написала монографию "Что такое социалистический образ жизни?". Её даже – с такой биографией – свободно выпускали на Запад. Она знает о нас всё, как и мы о ней. Это человек с "нашенской" биографией. Какой ещё немецкий политик будет таким? Никакой.

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