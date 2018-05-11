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Меркель проинформировала Путина об итогах встречи с Порошенко
11 мая 2018, 14:09 • 48 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента России Владимира Путина об итогах встречи 10 мая в Аахене с украинским лидером Петром Порошенко.
Reuters
«Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Порошенко заявил, что скоординировал с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению в ближайшее время заседания в нормандском формате. Он добавил, что встреча должна состояться в Париже.
Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине.
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