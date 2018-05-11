Меркель проинформировала Путина об итогах встречи с Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента России Владимира Путина об итогах встречи 10 мая в Аахене с украинским лидером Петром Порошенко.

«Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Порошенко заявил, что скоординировал с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению в ближайшее время заседания в нормандском формате. Он добавил, что встреча должна состояться в Париже.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине.