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Меркель проинформировала Путина об итогах встречи с Порошенко

11 мая 2018, 14:09  •  48 • Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента России Владимира Путина об итогах встречи 10 мая в Аахене с украинским лидером Петром Порошенко.
 
Reuters
 

«Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Порошенко заявил, что скоординировал с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению в ближайшее время заседания в нормандском формате. Он добавил, что встреча должна состояться в Париже.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине.

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