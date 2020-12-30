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Меркель проиграла в Германии, но победила в Косове: Албанская мафия довольна политиком

30 декабря 2020, 00:25  •  15 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель проиграла в Германии, потеряв доверие немцев, но зато выиграла в Косове. Высокую популярность среди жителей балканской республики объяснили интересами албанской мафии и косовских мигрантов, которые вполне довольны политиком.
Более половины жителей Косова (66%) назвали Меркель лучшим политиком в мире. Таковы данные соцопроса, проведённого Приштинским институтом политических исследований. Канцлеру Германии удалось обогнать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (14%) и президента США Дональда Трампа (9%).
По мнению журналиста Nation News Арсения Островского, столь высокий рейтинг Меркель обеспечила довольно большая диаспора проживающих в Германии косовских албанцев, к которой Берлин относится весьма лояльно. При этом сама Меркель ранее неоднократно высказывалась за признание независимости Косова.
Островский считает, что попадание в рейтинг одобрения Косова - довольно сомнительное достижение, учитывая, что албанская мафия считается одной из самых жестоких в Европе.
Отметим, что на родине Меркель далеко не так популярна, как на Балканах. Ранее международное агентство маркетинговых исследований Kantar провело соцопрос и выяснило, что больше всего жители Германии доверяют не канцлеру, а министру здравоохранения Йенсу Шпану. Журналист Александр Сосновский предположил, что Меркель вовсе может лишиться должности, если Берлин так и не придумает, как справиться с эпидемией коронавируса.

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