Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать понять Евросоюзу, что следует закупить российскую вакцину ради спасения людей. Политик напомнил, что в 1960-е годы немцы уже получили горький смертоносный урок, отказавшись от советской вакцины против полиомиелита.

Канцлера Германии вновь ставят перед непростым выбором, с учётом процветающей русофобской риторики на Западе. На этот раз к правительству ФРГ обратился глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов.

Он призвал немецкие власти "дать Евросоюзу понять, что сейчас следует закупить у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины". То есть, по сути, призвал спасать европейцев российской вакциной.

По мнению немецкого политика, использование этого препарата - "большой шанс как можно скорее вернуться к нормальной жизни". Его слова приводит газета Ostthüringer Zeitung.

Призыв Рамелова актуален для Европы как никогда, если принять во внимание срыв поставок вакцин от коронавируса и откровенную нехватку препаратов.

Глава Тюрингии напомнил правительству ФРГ и о том, что в 1960-е годы немцы уже получили горький смертоносный урок, отказавшись от советской вакцины против полиомиелита. По его словам, тогда "западногерманская чувствительность осложнила многим детям жизнь или даже лишила их её".

Впрочем, сам политик не имеет каких-либо конкретных предпочтений по вакцине, отметив, что будет прививаться тем препаратом, что на тот момент будет в наличии.