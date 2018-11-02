|
Меркель призвала к реформе ВТО, потому что «давно ничего не менялось»
02 ноября 2018, 00:54 • 31 • Политика
Меркель объяснила украинцам, зачем нужно реформировать ВТО.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Заявление прозвучало на выступлении главы немецкого правительства перед украинскими студентами в Киеве.
Меркель отметила, что в ВТО уже в течение многих лет ничего не менялось. В этой связи не помешало бы провести реформы в организации. При этом канцлер добавила, что изменения не должны быть в сторону создания дополнительных таможенных мер, сообщает ФАН.
Последнее заявление было «камнем в огород» президента США Дональда Трампа. Напомним, что американский лидер ввел заградительные пошлины на сталь и алюминий, а также начал торговую войну с Китаем, которая продолжается до сих пор.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
31 октября 2018, 01:39
|
26 октября 2018, 22:39
|
31 октября 2018, 19:27
|
26 октября 2018, 18:08
|
30 октября 2018, 14:24
|
28 октября 2018, 16:54
|
29 октября 2018, 02:39