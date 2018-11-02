Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Власть боится народного гнева и вводит штрафы на митинги
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ...
Меркель выступила за реформирование ВТО
Ляшко пожалел, что в санкционном списке нет Порошенко-старшего
Главная / Политика

Меркель призвала к реформе ВТО, потому что «давно ничего не менялось»

02 ноября 2018, 00:54  •  31 • Политика
Меркель объяснила украинцам, зачем нужно реформировать ВТО.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Заявление прозвучало на выступлении главы немецкого правительства перед украинскими студентами в Киеве.
Меркель отметила, что в ВТО уже в течение многих лет ничего не менялось. В этой связи не помешало бы провести реформы в организации. При этом канцлер добавила, что изменения не должны быть в сторону создания дополнительных таможенных мер, сообщает ФАН.
Последнее заявление было «камнем в огород» президента США Дональда Трампа. Напомним, что американский лидер ввел заградительные пошлины на сталь и алюминий, а также начал торговую войну с Китаем, которая продолжается до сих пор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 18:24
Киев глух к призывам ОБСЕ: Захарова о продлении ареста журналиста Вышинского на Украине
02 ноября 2018, 00:54
Правительство Армении распустили посреди недели: 9 декабря пройдут новые выборы
01 ноября 2018, 18:24
Парламент Армении отказался сделать Пашиняна премьером и был распущен

01 ноября 2018, 05:24
На Украине чиновника записали в провокаторы за карту с «неправильным» Крымом
01 ноября 2018, 15:09
Путин заявил об опасности вмешательства в церковную жизнь на постсоветском пространстве
01 ноября 2018, 02:09
Американские СМИ нашли следующую цель ИГ на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 00:45
«Важен для ФРГ и всей Европы»: что говорили представители Германии о «Северном потоке...
02 ноября 2018, 00:42
Матрос «Норда» раскрыл детали задержания судна Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
30 октября 2018, 14:24
В ФСБ узнали, кто «слил» данные Петрова и Боширова - СМИ
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.