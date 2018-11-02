Меркель призвала к реформе ВТО, потому что «давно ничего не менялось»

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Заявление прозвучало на выступлении главы немецкого правительства перед украинскими студентами в Киеве.

Меркель отметила, что в ВТО уже в течение многих лет ничего не менялось. В этой связи не помешало бы провести реформы в организации. При этом канцлер добавила, что изменения не должны быть в сторону создания дополнительных таможенных мер, сообщает ФАН.

Последнее заявление было «камнем в огород» президента США Дональда Трампа. Напомним, что американский лидер ввел заградительные пошлины на сталь и алюминий, а также начал торговую войну с Китаем, которая продолжается до сих пор.