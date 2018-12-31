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Меркель призвала Германию в новом году быть ответственнее перед миром

31 декабря 2018, 15:09  •  53 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ФРГ должна брать на себя больше ответственности. Она подчеркнула, что в новом 2019 году Германии необходимо взять на себя больше ответственности, а также решать глобальные вопросы, поскольку страна в течение двух лет будет членом Совета Безопасности ООН.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ФРГ должна брать на себя больше ответственности. В своем новогоднем обращении политик отметила, что перед ФРГ в 2019 году стоят глобальные вопросы, которые страна, как член Совета Безопасности ООН, должна будет решать.
Она подчеркнула, что Германия, исходя из своих интересов и интересов других государств, должна принять участие в решении мировых вопросов.
Канцлер ФРГ также отметила, что в будущем году страна наращивает оборонные расходы, а также увеличивает средства на гуманитарную помощь и развитие.
"Существует судьбоносный вопрос изменения климата, управление и упорядочивание миграции, борьба с международным терроризмом", - приводит слова обращения Меркель Handelsblatt.
Ранее в Германии заявили, что в качестве непостоянного члена СБ ООН намерены проводить политику, близкую к ЕС. 8 июня Германия была избрана членом СБ ООН на 2019-2020 годы.

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