Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская прокомментировала заявления украинского депутата о её гражданстве
Ученые выяснили, что YouTube не лучший учитель для детей
"Хвост виляет собакой": Слуцкий рассказал, как Британия манипулирует Е...
Как Собчак правильно поехать в США? (Руслан Осташко: анекдоты)
Главная / Политика

Меркель призвала Евросоюз не останавливаться на отзыве послов из России по делу Скрипаля

23 марта 2018, 20:09  •  319 • Политика
Канцлер Германии заявила об обсуждении странами содружества дополнительных мер, чтобы наказать Москву.
Франция и Германия считают необходимым принять в отношении России дополнительные меры, помимо отзыва для консультаций посла ЕС в Москве. Об этом в пятницу заявила в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер заявила, что ЕС рассматривает дополнительные меры против Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Германия и Франция едины во мнении, что нужна дополнительная реакция к отзыву посла", - сказала канцлер. По ее словам, сейчас страны содружества обсуждают характер дальнейших шагов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

319
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 00:39
Несогласные друг с другом Туск и Юнкер о Скрипале: Спросите нас об этом в июле
23 марта 2018, 16:54
Тоже надо вписаться: Словакия обещает антироссийские меры по делу Скрипаля
23 марта 2018, 16:54
Песков: Владимир Путин посетит Судан по приглашению лидера страны

Загрузка...
22 марта 2018, 21:24
Политолог Сатановский: США исправит только война
23 марта 2018, 18:09
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
23 марта 2018, 13:39
Президент Путин выступит с обращением к России в 13.00
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 марта 2018, 13:39
В Екатеринбурге "захватили" телебашню и требуют референдум
23 марта 2018, 00:39
Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
23 марта 2018, 03:54
Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
21 марта 2018, 19:24
Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
20 марта 2018, 17:24
Почему Трамп нахамил Путину
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
23 марта 2018, 13:39
Лавров разрешил странам мира отзывать дипломатов из России по своему усмотрению
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.