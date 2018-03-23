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Меркель призвала Евросоюз не останавливаться на отзыве послов из России по делу Скрипаля
23 марта 2018, 20:09 • 319 • Политика
Канцлер Германии заявила об обсуждении странами содружества дополнительных мер, чтобы наказать Москву.
Франция и Германия считают необходимым принять в отношении России дополнительные меры, помимо отзыва для консультаций посла ЕС в Москве. Об этом в пятницу заявила в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер заявила, что ЕС рассматривает дополнительные меры против Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Германия и Франция едины во мнении, что нужна дополнительная реакция к отзыву посла", - сказала канцлер. По ее словам, сейчас страны содружества обсуждают характер дальнейших шагов.
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