Меркель призвала Евросоюз не останавливаться на отзыве послов из России по делу Скрипаля

• 319 • Политика

Канцлер Германии заявила об обсуждении странами содружества дополнительных мер, чтобы наказать Москву.

Франция и Германия считают необходимым принять в отношении России дополнительные меры, помимо отзыва для консультаций посла ЕС в Москве. Об этом в пятницу заявила в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер заявила, что ЕС рассматривает дополнительные меры против Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Германия и Франция едины во мнении, что нужна дополнительная реакция к отзыву посла", - сказала канцлер. По ее словам, сейчас страны содружества обсуждают характер дальнейших шагов.