Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И звуки Моцарта и хруст баварской рульки
От Трампа требуют объявить Россию страной-спонсором терроризма и обложить санкци...
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
Юань: новый раунд борьбы за место под солнцем
Главная / Политика

Меркель приготовилась отмечать свой "новый старый" пост канцлера ФРГ

14 марта 2018, 08:39  •  84 • Политика
Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель на пост канцлера Германии.
О том, что 14 марта Бундестаг готов проголосовать за кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ, пишут немецкие СМИ. По данным местной прессы, эта "галочка" поставит точку на самом долгом в истории Германии процессе формирования правительства. Напомним, на это ушел 171 день.
Отметим также, что население Германии голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы кабмина. Затем путем тайного голосования выбирается канцлер.
Сообщается, что для переизбрания Меркель достаточно, чтобы ее поддержало абсолютное большинство парламентариев. Буквально в начале марта была сформирована правящая коалиция во главе с Меркель. До этого Германия свыше пяти месяцев жила без правительства.
Отметим, ранее сообщалось, что по итогам правительственного кризиса четвёртое по счёту правительство Меркель будет самым нестабильным из всех, которые когда-либо существовали в ФРГ. Популярность партий-участниц нового правительства катится вниз. Из-за разделяющих их противоречий им будет очень сложно договариваться друг с другом по оперативным вопросам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

84
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 02:09
Глава ЦИК: Готова говорить с Навальным, но он не берет трубку
13 марта 2018, 16:24
Генштаб ВС Турции заявил об окружении Африна
13 марта 2018, 16:24
"Евровидение" - не Олимпиада: Певец Колдун посоветовал Самойловой не рассчитывать на объективность жюри

Загрузка...
13 марта 2018, 13:09
"В армии не служили, за границу ездят" - Жириновский отчитал кандидатов в президенты России
13 марта 2018, 19:39
Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать
14 марта 2018, 08:39
Меркель приготовилась отмечать свой "новый старый" пост канцлера ФРГ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
14 марта 2018, 05:24
Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинен...
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
14 марта 2018, 05:24
Немецкие СМИ в панике: Британия может втянуть Германию в свой конфликт с Россией из-з...
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 22:39
НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе
09 марта 2018, 06:24
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украине
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
10 марта 2018, 23:24
В Сирии назревают две победы – России и Турции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.