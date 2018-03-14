Меркель приготовилась отмечать свой "новый старый" пост канцлера ФРГ

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Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель на пост канцлера Германии.

О том, что 14 марта Бундестаг готов проголосовать за кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ, пишут немецкие СМИ. По данным местной прессы, эта "галочка" поставит точку на самом долгом в истории Германии процессе формирования правительства. Напомним, на это ушел 171 день.

Отметим также, что население Германии голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы кабмина. Затем путем тайного голосования выбирается канцлер.

Сообщается, что для переизбрания Меркель достаточно, чтобы ее поддержало абсолютное большинство парламентариев. Буквально в начале марта была сформирована правящая коалиция во главе с Меркель. До этого Германия свыше пяти месяцев жила без правительства.

Отметим, ранее сообщалось, что по итогам правительственного кризиса четвёртое по счёту правительство Меркель будет самым нестабильным из всех, которые когда-либо существовали в ФРГ. Популярность партий-участниц нового правительства катится вниз. Из-за разделяющих их противоречий им будет очень сложно договариваться друг с другом по оперативным вопросам.