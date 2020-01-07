Меркель приедет в Россию после Рождества

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить Россию с официальным визитом уже 11 января. Об этом заявили официальные представители Кремля.

Как указано в заявлении, Меркель приедет по личному приглашению президента России Владимира Путина.

Визит немецкого канцлера будет проходить на фоне активности США, которые не только спровоцировали новый кризис на Ближнем Востоке, но и пытаются подмять под себя европейский рынок газа, введя санкции против участников проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В Министерстве экономики ФРГ уже осудили действия Штатов. Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.

Сейчас власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.

Российский МИД также осудил попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Дипломаты напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.