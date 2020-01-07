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Меркель приедет в Россию после Рождества

07 января 2020, 12:54  •  49 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию после Рождества - уже в конце этой недели.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить Россию с официальным визитом уже 11 января. Об этом заявили официальные представители Кремля.
Как указано в заявлении, Меркель приедет по личному приглашению президента России Владимира Путина.
Визит немецкого канцлера будет проходить на фоне активности США, которые не только спровоцировали новый кризис на Ближнем Востоке, но и пытаются подмять под себя европейский рынок газа, введя санкции против участников проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
В Министерстве экономики ФРГ уже осудили действия Штатов. Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.
Сейчас власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.
В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.
Российский МИД также осудил попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Дипломаты напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.

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