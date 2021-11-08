Меркель предложили "тур по Донбассу": Горловка. "Всё включено"

Ангела Меркель вот-вот уйдёт из большой политики. Она поделилась, что собирается делать на заслуженном отдыхе. Фрау канцлерин предложили "тур по Донбассу". Например, поездку в Горловку по системе "всё включено".

В конце октября Ангела Меркель получила из рук президента Германии увольнительную грамоту, однако осталась у власти. Она будет исполнять обязанности канцлера до того, как появится новый глава правительства. Ожидается, что это случится в начале декабря.

В интервью Deutsche Welle Меркель заявила, что первые два месяца намерена только спать и читать. Потом она задумается, чем захочет заниматься.

Журналист Юлия Витязева в своём Telegram-канале предложила политику недельный тур по Донбассу.

"Но не в компании Зеленского на приличном расстоянии от линии разграничения, а с "полным пансионом" в Горловке или Зайцево. По системе "все включено", - написала Витязева.

Она выразила сомнения, что фрау канцлерин найдёт там желанный сон и отдых. Но зато ей представится возможность оценить "результат своей деятельности в украинском направлении".