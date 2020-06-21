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Меркель предложили отказаться от "Северного потока - 2" из-за убийства грузина

21 июня 2020, 21:00  •  102 • В мире
В Бундестаге озвучили предложение отказаться от "Северного потока - 2" из-за убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором местная прокуратура обвиняет гражданина России.
В Бундестаге предлагают политизировать убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкая Генпрокуратура считает, что к смерти этого человека причастен гражданин России. Подозреваемый был задержан в прошлом году.
По мнению представителя Свободной демократической партии (СвДП) Александера Ламбсдорфа, убийство Хангошвили - повод для Берлина, чтобы отказаться от проекта газопровода. Политик отмечает, что ФРГ может найти иных поставщиков "голубого топлива".
Смерть гражданина Грузии он расценивает как посягательство на суверенитет Германии.
ФРГ должна "три раза подумать, прежде чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России", высказал мнение Ламбсдорф в интервью Bild.
Немецкий политик убеждён, что канцлер Ангела Меркель должна вместе с другими европейскими политиками продумать общий ответ на происшедшее в Берлине. "Разумеется, для канцлера тяжело сейчас привлечь на свою сторону других европейцев, когда одновременно завершается реализация "Северного потока - 2"", - считает он.
Ранее Меркель заявила, что правительство ФРГ оставляет за собой право принять новые меры против России в связи с выводами Генпрокуратуры страны по делу об убийстве, но намерено дождаться судебного решения по делу, напоминает ТАСС. При этом в России неоднократно отвергали утверждения о том, что Москва может быть причастна к случившемуся в Берлине криминалу.

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