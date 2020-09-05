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Меркель позволит США остановить "Северный поток - 2"? Аналитик поделился плохим прогнозом
05 сентября 2020, 14:00 • 81 • Политика
Аналитик Глеб Простаков поделился плохим прогнозом по ситуации, сложившейся вокруг блогера Алексея Навального. Он не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель позволит США остановить "Северный поток - 2".
Евросоюз использовал против России весь набор экономических санкций, которые позволили бы ему отделаться малой кровью. Об этом в статье для издания "Взгляд" заявил бизнес-аналитик Глеб Простаков.
Комментируя историю с отравлением Алексея Навального и угрозами Запада, эксперт отметил, что сейчас сложно придумать что-то новое, а вводить взаимно вредные санкции в условиях пандемии является самоубийством. Однако тот факт, что в мутной истории участвует сама канцлер Германии Ангела Меркель, говорит о том, что малой кровью теперь Брюссель не обойдётся. И не исключено, что в жертву принесут "Северный поток - 2".
Да, изначально политик заявила, что Берлин не позволит помешать строительству газопровода. Однако поднятая волна докатилась до США, которые и будут вставлять палки в колёса. Учитывая же приближение выборов, американский президент Дональд Трамп поддержит пакет антироссийских ограничений.
"Реальная цель - максимально отсрочить реализацию проекта, позволив американским нефтегазовым гигантам, оправившись от недавнего шока нефтяных цен, развернуть в перспективе ближайших трёх-пять лет инфраструктуру доставки СПГ в Европу", - считает Простаков.
Что касается интересов Меркель, то она покинет пост канцлера в 2021 году, а вопрос о преемнике до сих пор не решён. Политику нужна поддержка, которую, видимо, пообещал Вашингтон. Это также позволит купировать растущий антиамериканизм в немецком истеблишменте.
Ранее политолог Вадим Манукян заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "костьми ляжет", но доведёт проект "Северный поток - 2" до финала.
Среди европейцев истории про "Новичок" воспринимаются в качестве анекдота. А Ангела Меркель себя подставляет, поддерживая такие абсурдные домыслы. Но немецкая сторона намерена достроить газопровод.
"Поэтому в Германии не использовали никаких фантастических защитных костюмов, как в Солсбери, и всё в целом выглядит очень странно и неправдоподобно", - добавил он в интервью РИА ФАН.
А научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил ИА "Экономика Сегодня", что конфликт вокруг "Северного потока - 2" наглядно показал уязвимые места Евросоюза и Германии. ЕС пытается отстоять самостоятельность и доказать, что Штаты слишком далеко зашли в своих претензиях и нарушили нормы международного права.
Однако дальнейшее развитие событий остаётся туманным, ибо на ситуацию могут повлиять другие факторы. Например, кризис в Белоруссии.
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