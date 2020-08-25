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Меркель потребовала от России найти и наказать виновных в отравлении Навального
25 августа 2020, 00:15 • 22 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с главой немецкого МИД Хайко Маасом потребовала от России провести расследование по отравлению оппозиционера. В заявлении говорится, что необходимо установить и наказать тех, кто причастен к отравлению.
Россия должна провести прозрачное расследование об обстоятельствах отравления Алексея Навального. Как говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ и главы немецкого МИД, власти РФ должны провести тщательное расследование этого преступления "до последней детали".
Отмечается, что те, кто ответственен за это отравление, должны быть установлены и наказаны.
В сообщении отмечается, что данному инциденту придается такая важность "ввиду выдающейся роли господина Навального".
Ранее в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован из Омска оппозиционер, сообщили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом, уточняется в заявлении клиники, конкретное вещество ещё не выявлено.
Не исключено, допустили медики, что последствия интоксикации могут быть долгосрочными. Сейчас пациент по-прежнему в медицинской коме, его жизни ничего не угрожает. Оппозиционера лечат антидотом атропин.
Как сообщалось ранее, Навального в Германии оформили как "гостя канцлера". Этот статус позволяет обеспечить ему круглосуточную охрану полиции.
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