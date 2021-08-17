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Меркель поставит Зеленскому согласованный с Путиным ультиматум - эксперт

17 августа 2021, 12:40  •  163 • Политика
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Киеву предложили уже списать канцлера ФРГ со счетов и сделать ставку на Байдена
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой немецкого правительства Ангелой Меркель, на самом деле, будут попыткой навязать Киеву условия, выгодные Москве. В этом убежден украинский политолог Тарас Загородний. Поэтому он призывает напоить канцлера ФРГ чаем и отправить восвояси без подписания каких-либо договоренностей.
По его словам, решение Меркель посетить сначала Москву, а потом Киев – это "наглость". Русские задумали воспользоваться последними днями канцлера у власти, чтобы надавить на Украину, и Меркель готова "исполнить их волю", считает Загородний. Он опасается, что на переговорах неопытное руководство Незалежной поддастся на обещания о "минимальном транзите газа через Украину" в обмен на урегулирование в Донбассе по "формуле Штайнмайера в российской интерпретации" и поставки воды в Крым.
"На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания. Разве что только в том случае, если она привезет уже готовый контракт с "Газпромом" (...) на 10 лет",
– настаивает украинский эксперт на страницах "Главреда". По его мнению, задача Зеленского сейчас – удачно провести переговоры в США с президентом Джо Байденом и конгрессменами, чтобы "получить лобби в Штатах". Все остальное, в том числе визит в Киев действующего главы правительства Германии, – это "мишура".
Ранее визит Меркель в Киев накануне саммита "Крымской платформы" на Украине оценивали как триумф политики Незалежной. Однако после того, как неожиданно стало известно о переговорах канцлера в президентом РФ Владимиром Путиным до ее встречи с Владимиром Зеленским, риторика представителей Украины резко поменялась. 

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