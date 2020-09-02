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Меркель поставила точку в споре с США: "Северный поток - 2" будет достроен"

02 сентября 2020, 11:45  •  149 • Политика
Меркель жёстко ответила на угрозы в адрес "Северного потока - 2". "Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток - 2", несмотря на противодействия США", - сказала канцлер Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель поставила точку в споре с США по поводу строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Глава немецкого правительства подчеркнула, что проект будет завершён, несмотря на все угрозы американских сенаторов.
Заявление прозвучало во время визита Меркель в немецкий город Штральзунд. Канцлер заверила, что угрозы со стороны троих сенаторов США не заставят Германию отступить и газопровод будет достроен.
Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток - 2", несмотря на противодействия США, - приводит слова Меркель немецкий телеканал MDR.
Германия идёт на переговоры с США по поводу строительства проекта. Однако окончательное решение Берлин примет самостоятельно, пишет Nation News.
Напомним, что США используют внешнюю политику для продвижения экономических интересов страны. Вашингтон хочет продавать Европе свой сжиженный природный газ, однако он гораздо дороже российского. Когда "Северный поток - 2" будет достроен, американский газ просто не выдержит конкуренции. Поэтому США используют санкции, чтобы остановить проект.

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