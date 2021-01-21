Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: President of Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com

Применяемый в РФ препарат от коронавируса могут производить в ФРГ

Германия готова использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" и даже наладить ее производство у себя, но есть препятствие – пока препарат не зарегистрирует Европейское медицинское агентство, Германия не вправе принимать такое решение. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг, 21 января.

По словам немецкого лидера, она уже обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и подтвердила готовность сотрудничать по данному вопросу, несмотря на серьезные политические разногласия.

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре",

– приводит РИА "Новости" слова Меркель.

По мнению канцлера, российская вакцина "Спутник V" – это "хорошая вещь", которая может помочь европейцам преодолеть пандемию. Поэтому единственное условие для закупки российского препарата Германией – одобрение европейского регулятора.

Ранее стало известно, чтоРФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Представители Венгрии, уже изучившие препарат, рекомендовали ЕС разрешить его к применению.