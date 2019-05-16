Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"

"Еврокомиссия больше не остановит "Северный поток - 2", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что "проект одобрен".

Отметила политик и тот факт, что у комиссии Евросоюза с появлением новой газовой директивы руки, конечно, развязаны больше. Но даже это не помешает дальнейшему строительству проекта Nord Stream 2.

"Новая газовая директива дает Комиссии ЕС больше возможностей для обжалования, - отметила канцлер. - Но это не помешает".

При этом Меркель тут же поставила ультиматум основному участнику проекта - России. Издание Handelsblatt отмечает, что "основной пункт" - Украина".

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток - 2", - подчеркнула канцлер, добавив, что этот вопрос будет обсуждать с новым президентом Незалежной. Им, напомним, стал шоумен Владимир Зеленский, обойдя на выборах действующего главу государства Петра Порошенко.

"Я дала слово", - напомнила Меркель.

Издание также напоминает, что в российском проекте участвует не только Германия, но также французские, австрийские и голландские компании.