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Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"

16 мая 2019, 12:39  •  475 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия больше не остановит "Северный поток - 2" и тут же поставила ультиматум основному участнику проекта - России. Как отмечает Handelsblatt, "основной пункт" - Украина", она, по требованию канцлера, "должна оставаться транзитной страной".
"Еврокомиссия больше не остановит "Северный поток - 2", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что "проект одобрен".
Отметила политик и тот факт, что у комиссии Евросоюза с появлением новой газовой директивы руки, конечно, развязаны больше. Но даже это не помешает дальнейшему строительству проекта Nord Stream 2.
"Новая газовая директива дает Комиссии ЕС больше возможностей для обжалования, - отметила канцлер. - Но это не помешает".
При этом Меркель тут же поставила ультиматум основному участнику проекта - России. Издание Handelsblatt отмечает, что "основной пункт" - Украина".
"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток - 2", - подчеркнула канцлер, добавив, что этот вопрос будет обсуждать с новым президентом Незалежной. Им, напомним, стал шоумен Владимир Зеленский, обойдя на выборах действующего главу государства Петра Порошенко.
"Я дала слово", - напомнила Меркель.
Издание также напоминает, что в российском проекте участвует не только Германия, но также французские, австрийские и голландские компании.

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