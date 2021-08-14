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Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему

14 августа 2021, 01:15  •  25 • Политика
Меркель может взять под управление обновлённую украинскую ГТС после ухода с поста канцлера Германии. "Она может предложить Зеленскому продать "Нафтогаз", найти новых европейских акционеров, которые вложат миллиарды долларов и евро в ГТС, но, понятно, что будут главными акционерами", - объяснил депутат Госдумы Олег Нилов.
Канцлер Германии Ангела Меркель едет с визитом в Киев, чтобы решить судьбу украинской газотранспортной системы после запуска газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Нилов в эфире программы "Время покажет".
Визит Меркель на Украину назначен на 22 августа, за день до открытия "Крымской платформы" и перед полётом украинского президента в Вашингтон на встречу с главой США. И всё это на фоне скорого запуска газопровода "Северный поток - 2", которого украинские политики боятся как огня.
Депутат Нилов уверен, что участвовать в провокационной "Крымской платформе" Меркель не будет и покинет Незалежную до открытия форума. А вот обсудить судьбу украинской ГТС после запуска "Северного потока - 2" канцлер Германии вполне может, считает парламентарий.
Она может предложить Зеленскому продать "Нафтогаз", найти новых европейских акционеров, которые вложат миллиарды долларов и евро в ГТС, но, понятно, что будут главными акционерами,
- сказал Нилов в ходе обсуждения вопроса.
Парламентарий не исключил даже вариант, что после передачи ГТС Украины под контроль Европы управлять трубой будет компания, которую возглавит сама Ангела Меркель. Нилов считает, что это был бы вполне приемлемый вариант.
Сама Ангела Меркель сможет возглавить эту компанию, когда выйдет на политическую пенсию. Я думаю, это был бы неплохой вариант,
- цитирует Nation News слова депутата Госдумы.
Напомним, что предшественник Меркель на посту главы Германии Герхард Шрёдер сейчас занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG – компании - оператора первого "Северного потока". И это неудивительно, учитывая, что бывший канцлер лично приложил руку к воплощению этого проекта в жизнь. Не исключено, что Меркель последует по его стопам.

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