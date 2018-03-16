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Меркель пошла на попятную в обвинении России
16 марта 2018, 19:09 • 264 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия примет участие в расследовании дела об отравлении в британском Солсбери.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что Россия примет участие в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее Москва уже заявляла, Лондон делает все возможное, чтобы отстранить Россию от такой совместной работы. Однако российская сторона настаивает на содействии.
Интересно, что накануне лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили с общим заявлением о "высокой вероятности участия России в отравлении Скрипаля". Якобы имевшие место быть действия России "решительно осудили". Никаких доказательств, как ранее сообщал "Царьград", предоставлено не были.
В пятницу, 16 марта, Меркель добавила, что на Совете ЕС действительно будут говорить о деле Скрипаля. Однако конкретные меры против России обговаривать не станут, в том числе не поднимут тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в российских городах.
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