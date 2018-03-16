Меркель пошла на попятную в обвинении России

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия примет участие в расследовании дела об отравлении в британском Солсбери.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что Россия примет участие в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее Москва уже заявляла, Лондон делает все возможное, чтобы отстранить Россию от такой совместной работы. Однако российская сторона настаивает на содействии.

"Я могу только надеяться, что Россия также примет участие в этом расследовании" - цитата Ангелы Меркель.

Интересно, что накануне лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили с общим заявлением о "высокой вероятности участия России в отравлении Скрипаля". Якобы имевшие место быть действия России "решительно осудили". Никаких доказательств, как ранее сообщал "Царьград", предоставлено не были.

В пятницу, 16 марта, Меркель добавила, что на Совете ЕС действительно будут говорить о деле Скрипаля. Однако конкретные меры против России обговаривать не станут, в том числе не поднимут тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в российских городах.